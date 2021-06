As Pontes volverá a salir a la calle el día en el que se acaba la garantía de empleo por parte de Endesa

El tiempo se acaba para los trabajadores de las auxiliares de la central térmica de As Pontes, que ya habían anunciado hace semanas que la garantía de empleo por parte de Endesa finalizaría el día 30 de junio, cuando previsiblemente se inicie el proceso de desmantelamiento de la central y el cierre de las instalaciones.

Las tres centrales sindicales con representación entre los trabajadores de las industrial auxiliares: CCOO, UGT y CIG son las convocantes de esta marcha que partirá a partir de las ocho de la tarde del concello de As Pontes y que tiene por lema "Na defensa do emprego e polo futuro de As Pontes".

Consideran que se abre un abismo para las auxiliares y transportistas a partir de este viernes 30 de junio, tras dos años de movilizaciones, y que el día 1 de julio comenzarán los despidos y traslados.

Los sindicatos consideran a "Endesa culpable por lo que hace y por el desprecio con este pueblo, pero también las Administraciones Públicas son colaboradoras en este destrozo, llevan todo este tiempo haciendo promesas de una “Transición Justa” sin concretar nunca nada, todo palabrería barata".

Recuerdan también que todavía no se han concretado las reuniones urgentes solicitadas con la Ministra de Transición Justa, con la Ministra de Trabajo y con el Presidente de la Xunta de Galicia.

Solicitan a la ciudadanía una gran respuesta social "una gran manfiestación que consiga mover a las Administración Públicas para que obliguen a ENDESA a negociar el mantenimiento del empleo y a la planificación, codo a codo, de una propuesta industrial para As Pontes"