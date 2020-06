As Pontes también tendrá campamentos urbanos de verano

El Ayuntamiento de As Pontes abrirá este viernes día 12 de junio, el período de inscripción en los campamentos urbanos de conciliación familiar, una iniciativa municipal, dirigida a menores de entre 4 y 12 años, que tiene como objetivos esenciales ayudar a las familias de As Pontes a conciliar la vida personal y laboral durante el período estival y, al mesmo tempo, tratar de promover entre el vecindario más joven actitudes positivas y valores esenciales para su crecimiento personal.

Las actividades se llevarán a cabo durante los meses de julio y agosto, en horario de 09:00 a 14:00 horas, en el colegio de la Magdalena. El número de plazas en esta edición quedará limitado a 45 menores por turno para, de este modo, cumplir con los protocolos de higiene y seguridad establecidas por las autoridades sanitarias en el ámbito del desarrollo de actividades al aire libre para la población infantil y juvenil.

Las personas interesadas en inscribir a sus hijos y hijas en los campamentos urbanos de conciliación deben estar empadronados en el Ayuntamiento de As Pontes y trabajando durante el período estival y, en el caso de no estar trabajando se contempla la circunstancia de ser cuidador o cuidadora de una persona dependiente o estar realizando algún curso de formación.

DOCUMENTACIÓN

Para la justificación de estas situaciones será preciso acercar la siguiente documentación: fotocopia del Libro de Familia (en caso de ser el primer año de inscripción), fotocopia del DNI de las personas solicitantes y menor (en caso de ser o primer año de inscripción) certificado de empadronamiento de la unidad familiar, declaración de la Renta del 2018 o justificante de no tener el deber de hacerla, certificados de empresa conforme se está trabajando o no en el período estival (en el caso de las personas autónomas se acercará fotocopia del último recibo de autónomos), certificado de la entidad que imparte la formación en el caso de estar asistiendo a ella, resolución del Programa de atención donde se reconozca la libranza para cuidados en el entorno familiar por cuidador no profesional, para situaciones de dependencia así como otra documentación que se requiera para justificar las diferentes situaciones de respiro familiar o similares

Las familias interesadas en participar en esta iniciativa pueden recoger el modelo de inscripción en el departamento de Servicios Sociales (Casa Dopeso, 2º andar) y formalizar la inscripción en el Registro General del Ayuntamiento ( previa cita llamando al 667 12 93 89-667 12 93 80) en horario de 08:30 a 13:30 horas, desde lo 12 a 19 de junio , ambos días incluidos. Las solicitudes también se podrán presentar a través de la sede electrónica.