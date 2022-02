As Pontes retoma la celebración de la Feira do Grelo este fin de semana

El Ayuntamiento de As Pontes celebrará, tras verse visto obligado a suspender la celebración de la edición del año 2021, la cuadragésimo primera Feria do Grelo este próximo fin de semana. Una cita a través de la que la entidad local busca exaltar uno de los productos típicos de la gastronomía local y rendir homenaje a la agricultura más tradicional. El programa de actividades diseñado por los departamentos de Turismo y Cultura del Ayuntamiento pontés conjuga propuestas tradicionales como el popular concurso de cestas de grelos con otras iniciativas más innnovadoras como un taller de plantación de cultivos de primavera con el objetivo, en palabras de la Concejal de Turismo, Elena López “intentar recuperar y mantener la esencia de la Feria del Grelo. Con este programa retomamos su celebración, aún no en todo su esplendor pero sí tratando de acercarnos a la programación de años anteriores respetando las medidas sanitarias vigentes”.

ACTIVIDADES

Las actividades que se desarrollarán durante los días 26 y 27 de febrero, arrancarán el sábado, en la carpa ubicada en la Plaza de América, con la presentación, a las 11:00 horas del “Estudio de necesidad y potencialidades del hongos y setas en el territorio” para a continuación, a las 12:30 horas dar paso a la charla coloquio “Etiquetado e información al consumidor. Menciones obligatorias. La Venta directa”, a cargo de Nieves Mancebo Santamaría, representante del Servicio de Industrias y Calidad Agroalimentaria de la Jefatura Territorial de la Consellería de Medio Rural de A Coruña, en colaboración con el Área de Servicios Agrarios de Betanzos-Ferrol. Ese mismo día, a partir de las 16:00 horas, también en la carpa instalada en la Plaza de América, habrá un taller de huerto en el que las personas participantes aprenderán la transplantar, regar y alimentar las plantas que estarán su disposición ( prantas de cultivo de primavera, aromáticas y semillas de grelo), las podrán llevar para casa y aprender como pueden servir de brote para uno nuevo huerto. Asimismo, a las 17:30 horas en el mismo lugar, la compañía MocMoc ofrecerá malabares, clown y equilibrios. Además las charangas Ardores y DGT amenizarán durante toda la jornada del sábado a las calles de la villa con su música. La jornada del sábado concluirá a las 19:00 horas, en el Auditorio Municipal Cine Alovi con el concierto de la formación Feminini Ialma que ofrecerán un repertorio en el que las voces tradicionales, características de las “ cantareiras” se fusionan con sonidos, melodías y arreglos más modernos. Las entradas están la venta en la web www.tickentradas.com

DOMINGO

El domingo, el día central de la Feria del Grelo, las actividades arrancarán con el tradicional concurso de cestas en la carpa instalada en la Plaza de América. Los productores podrán presentar sus cestas de grelos hasta las 10:00 de la mañana, hora a la que el jurado comenzará a valorar la calidad de las mismas.

Los participantes optarán la tres premios de 400, 250 y 200 euros y la cinco accésits de 75 euros cada uno de ellos. También habrá el premio especial Alexandre Pérez Sindín a la mejor cesta adornada, dotado con 300 euros y una pieza de artesanía fácil por la Asociación Amigos de la Madera de las Pontes, que, al igual que los anteriores, se entregará a las 11: 30 horas en la Plaza de América.

A partir de las 12:00 horas, celebrara una muestra de recetas de Antonio Díaz, en la que bajo el título “A cocina de los grelos” mostrará a las personas asistentes diferentes modos de revaloraizar el grelo a través de la cocina con productos de cercanías. La muestra de almuerzos incluye una degustación gratuita para 30 comesales. Las personas interesadas en participar en esta actividad deben inscribirse, previamente, en el teléfono 673240434.

Durante la jornada dominical la animación musical correrá a cargo de las charangas Santa Compaña y BB+ que animarán las calles de las villa con las suas propuestas más desenfadadas. Asi mismo, durante los dos días de Feria, las personas amantes de la artesanía realizada en madera podrán disfrutar de la XIV Exposición Contornos que estará instalada, desde el jueves 24 de febrero hasta el 6 de marzo, en el primero andar del Comprado Municipal.