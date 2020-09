As Pontes renueva su incorporación al sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género

La Junta Local de Seguridad de As Pontes aprobó este lunes, durante la celebración de una sesión extraordinaria, la renovación del convenio entre el Ministerio de Interior y el Ayuntamiento de As Pontes para la incorporación del cuerpo de la Policía Local al sistema de Seguimiento Intergal de los casos de Violencia de Género ( VIOGEN)

Este convenio hace posible a coordinación de la Guardia Civil y la Policía Local en materia de protección de las víctimas de violencia de género y permitirá a los agentes locales un acceso de consulta al sistema de seguimiento integral de expedientes para así realizar una valoración de nuevas agresiones y, de este modo, escalonar las respuestas y medidas que se deben tomar en cada caso, con el objetivo de mejorar la eficacia en la protección de las víctimas de violencia de género, dando un paso más para combatir la lacra de la violencia machista.

Al término de la sesión, presidida por el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, y la subdelegada del Gobierno en la provincia de A Coruña, Pilar Rioboó, y que contó con la participación del Concejal de Seguridad, Jose Ramón Alonso y la Concejal de Bienestar Social así como de los mandos de la Guardia Civil, del Cuerpo Autonómico de la Policía, Policía Local y Protección Civil, el regidor local subrayó la importancia de la firma de la renovación de este convenio.

La subdelegada del Gobierno, Pilar Rioboó, indicó que uno de sus objetivos desde que ocupa su cargo "era renovar todos los convenios existentes en materia de violencia de género y ponerlos en marcha en ayuntamientos en los que no existían. Son instrumentos que sirven para luchar contra la lacar de la violencia machista y es una satisfación que el Ayuntamiento de As Pontes renueve este convenio".

EVOLUCIÓN DE LA SEGURDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO

Durante está reunión los mandos de la Guardia Civil expusieron las cifras de evolución de la seguridad ciudadana y la convivencia en el término municipal, así como propuestas de medidas para abordar los problemas detectados.

Se dio a conocer la tasa delictiva del en el ayuntamiento, la tipología de los delitos, el porcentaje de delitos esclarecidos así como los investigados, datos que están muy por debajo de las cifras provinciales y que sitúan a As Pontes como un ayuntamiento seguro.

En este sentido, el regidor local apuntó que "la percepción que en ocasiones se tiene de la seguridad no se corresponde con las cifras estadísticas reales, es algo frecuente en los ayuntamientos seguros; cuando menor es el número de delitos mayor es la percepción de inseguridad cuando se produce uno. As Pontes ahora mismo tiene una tasa de 6 delitos por cada mil habitantes, la tasa en la provincia se sitúan en 32 delitos y el promedio a nivel nacional es de 46 delitos por cada mil habitantes, la tasa es muy baja y es un hecho que tenemos que agradecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que operan en nuestro municipio y sobre todo a la Policía Local y a la sociedad pontesa que hacen que As Pontes sea un municipio muy seguro"