As Pontes participa en un proyecto pionero de la Xunta para mejorar y actualizar sus datos cartográficos

La Xunta de Galicia colaborará con los municipios coruñeses de Ames, As Pontes, Cee y Coirós en el desarrollo del Programa de apoyo cartográfico a ayuntamientos ( PACC), un proyecto pionero que se enmarca en la línea de colaboración abierta entre el Instituto de Estudios del Territorio (IET) y la Administración local para mejorar la elaboración y la gestión de la información territorial y cartográfica existente, cada vez más demandada a nivel municipal.

Para fijar los términos de su colaboración, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, firmó esta semana un convenio con el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, con los regidores de Ames, Blas García, de As Pontes, Valentín González Formoso, de Cee, Margarita Lamela, y con el teniente alcalde de Coirós, Carlos García.

El objetivo principal del programa es alcanzar la realización de bases topográficas en estos municipios a tres escalas diferentes: 1/5.000, 1/2.000 y 1/1.000. Hace falta tener en cuenta que la cartografía existente está desactualizada o no tiene la definición y escala suficiente como para poder obtener una imagen real de sus territorios en cuanto a las edificaciones, carreteras, red hidrográfica o equipamientos y dotaciones.

Así, los trabajos objeto del convenio permitirán elaborar una base a escala 1/5.000 para todo el término municipal, mientras que las zonas a cartografiar a escala 1/2.000 y 1/1.000 —principalmente, los núcleos de población— serán definidas y propuestas por las propias administraciones locales. De este modo, se obtendrá información cartográfica a 1/1.000 de 900 hectáreas; la 1/2.000 de más de 2.500 ha; y la 1/5.000 ha de las restantes 38.690 ha, para un total de 42.000 ha que suman estos cuatro ayuntamientos.

Para esto, el IET asumirá toda la parte técnica, encargándose del control de calidad y de la contratación y ejecución de los vuelos necesarios para obtener las bases topográficas de estos ayuntamientos, que se podrán llevar a cabo hasta el 31 de diciembre de 2022.

Gracias al nuevo Programa de apoyo cartográfico a ayuntamientos, además, se actualizará la cartografía que venían empleando las administraciones locales, realizada casi siempre en formatos CAD y que no permite su empleo en Sistemas de información geográfica ( SIX). De este modo, la nueva cartografía será compatible con la exigida en las Normas técnicas de planeamiento y seguirá las especificaciones de producto de la Base Topográfica Urbana de Galicia y de la Base Topográfica de Galicia, estando orientado su uso mediante SIX.

Con una inversión total de cerca de 285.000 euros, hace falta subrayar que la licitación conjunta de estos trabajos, que tienen costes asociados significativos como los de los aviones necesarios para realizar los vuelos, se traducirá en un ahorro de entre un 30% y un 40% para cada uno de los ayuntamientos firmantes. De hecho, las bases topográficas son caras de producir por lo que la fórmula de la contratación conjunta permite reducir gastos al tiempo que mejora la calidad de los trabajos contratados.

Hace falta destacar también que esta información podrá ser distribuida libremente a toda la ciudadanía, bien desde la página de cada uno de los ayuntamientos, como desde la infraestructura de datos espaciales de Galicia, una disponibilidad muy importante toda vez que la demanda de productos cartográficos y afines, a través del uso de nuevas tecnologías de la información, está aumentando de forma exponencial y por parte de múltiples sectores.