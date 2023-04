As Pontes negocia con Endesa los contratos de viviendas en As Veigas para evitar la especulación

El Ayuntamiento de As Pontes negocia con Endesa, propietaria de las viviendas, la inclusión de una cláusula que evite la especulación inmobiliaria en la venta de las viviendas del Poblado de As Veigas tras la finalización de las obras de urbanización urbanística.

Se trata de una cláusula por la que, las personas que adquieran una vivienda en el Poblado y no residan en ellas tendrán el deber de rehabilitarlas y las mantenerlas en buen estado de conservación para evitar el abandono y la degradación del ámbito urbanístico.

Desde el Ayuntamiento de As Pontes apuntan que “con esta cláusula evitamos que el Poblado avance a dos velocidades, la velocidad de los vecinos que residen en el Poblado y mantienen sus casas bien conservadas y la velocidad del mercado de la especulación que las va a tener abandonadas a la espera de conseguir el mejor precio de venta. En el Poblado de As Veigas a mayoría de las viviendas son casas adosadas, si el Poblado avanza a dos marchas vamos a encontrar viviendas bien conservadas compartiendo pared con viviendas abandonadas”

“Con la inclusión de esta cláusula en los contratos de compra-venta buscamos evitar que alguien que ya no resida en el Poblado, que, en muchos casos no reside ni en la localidad ni mismo en Galicia, compre una casa, no la mantenga en buen estado de conservación y , pasados 20 años, la ponga a la venta, a un precio desorbitado, con la única intención de especular. Las viviendas del Poblado son para vivir, no para especular” subrayan desde el Ayuntamiento.

Esta cláusula, asimismo, ve en consonancia con el derecho de acceso prioritario a la compra de las viviendas de los actuales inquilinos, “un compromiso firmado por la empresa con el gobierno municipal, a través del convenio del año 2016, y que también está dirigido a evitar la especulación inmobiliaria a través del establecimiento de diferentes niveles de prioridad en la adquisición de viviendas basadas en el vínculo de los compradores con el Poblado de As Veigas”.