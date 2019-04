As Pontes y el Ministerio de Cultura firman un acuerdo para colaborar en la creación del Museo de la Minería

El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, y el secretario general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte, Román Fernández-Baca Casares, firmaron, en la mañana de este miércoles, 3 de abril, un protocolo de intenciones entre el Ayuntamiento y la Dirección General de Bellas Artes que establece las bases de la cooperación de ambas instituciones en la puesta en marcha del futuro Museo de la Minería.

A través de este acuerdo, el Ministerio de Cultura adquiere el compromiso de colaborar en la creación de este museo participando, de manera activa, tanto en el asesoramiento y financiación del diseño como en la puesta en funcionamiento y gestión del mismo. Además, se compromete a impulsar su promoción nacional e internacional.

Para hacer efectivo este acuerdo, ambas instituciones impulsarán todos los instrumentos de colaboración entre ambas administraciones que sean necesarios, tramitando los convenios pertinentes en función de las materias acordadas.

González Formoso agradeció al Ministerio de Cultura el darle al Ayuntamiento de As Pontes la posibilidad de explicar el proyecto del futuro Museo de la Minería, “un proyecto de gran importancia para un pueblo, que durante décadas, explotó la mayor mina a cielo abierto de España, y que merece que todo el contenido se preserve y que aquella etapa de la historia de As Pontes no quede en el olvido para que las generaciones futuras puedan conocerlo más allá del que recogen los libros”.

El regidor local también subrayó que la firma de este documento de colaboración marca un momento histórico en el municipio y “los permitirán poner en marcha un proyecto muy complejo en un entorno con una amplia oferta cultural, tanto regional como nacional e internacional, contando con asesoramiento y orientación desde todos los puntos de vista, tanto desde lo de los contenidos, como desde lo de los procedimientos para concretar el proyecto, como desde el punto de vista de la sostenibilidad del mismo”

Valentín González Formoso y Román Fernández-Baca Casares tras la firma del convenio - FOTO: Conc. de As Pontes

FINANCIACIÓN

En ese sentido González Formoso remarcó que, a través de la firma de este documento, ambas instituciones acuerdan colaborar en la búsqueda activa de financiación para el proyecto y que, “por indicación del Ministerio de Cultura, se derivará, en parte, al Ministerio de Ciencia y Tecnología que ya mostró su interés por el proyecto y su voluntad de colaborar con el Ayuntamiento de As Pontes en la creación del futuro Museo de la Minería, tanto a través la financiación de la estructura como a través de la dotación de contenidos”.

Por su parte, Román Fernández-Baca Casares, señaló que “la creación del futuro Museo de la Minería supone la puesta en valor de uno determinado momento de la historia y de un patrimonio reciente que también tiene que tener su espacio. Sabemos que se ha realizado un enorme esfuerzo de recuperación de la zona y el Ministerio de Cultura está en disposición de dar asistencia técnica, a través de nuestros propios profesionales, para ayudar a representar los valores de la minería y del patrimonio de este territorio que es tan importante en nuestro país”.