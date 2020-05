As Pontes elabora un vídeo para agradecer el comportamiento de la ciudadanía

Bajo el lema “Volveremos” el Ayuntamiento de As Pontes ha creado y está promocionando un vídeo a través del que quiere agradecer a los vecinos del municipio su comportamiento durante el estado de alarma y el respeto por las normas de movilidad y seguridad establecidas por las autoridades sanitarias.

Esta pieza, de dos minutos de duración, trata de hacer hincapié en el resultado que el comportamiento del vecindario tendrá sobre cada uno de ellos, sobre sus vidas y, en definitiva, sobre todo el municipio, permitiéndoles volver a convertirse en los protagonistas de la vida de As Pontes.

A lo largo de este vídeo, pueden verse imágenes de los espacios naturales más emblemáticos de As Pontes, como sus puentes, sus calles o el lago.

VARIAS ZONAS

Completan esta pieza audiovisual imágenes de eventos deportivos y culturales, como son la “Feira de fungos e cogumelos”, “Feira do grelo”, de los productos gastronómicos propios de la localidad, como son la miel, queso o mantecadas), del comercio y de la hostelería y de las gentes del pueblo.

Desde el Ayuntamiento de As Pontes, apuntan que “sería imposible resumir todo lo que somos en dos minutos, pero es una pequeña muestra del que conformamos como unidad. Llevamos más de cuarenta días en confinamiento, a partir de este sábado estarán permitidos los paseos y el deporte individual al aire libre. Ahora, más que nunca, no podemos bajar la guardia por lo que, una vez más, le pedimos a todos los vecinos que respeten las normas, que sigan las instrucciones de las autoridades competentes en materia sanitarias para que de este modo, más pronto que tarde, As Pontes vuelva a ser lo que es: un pueblo movido por su gente”.