As Pontes convoca ayudas escolares para el próximo curso

El Ayuntamiento de As Pontes destinará 38.000 euros al programa municipal de ayudas para la escolarización, dirigidas a atender los gastos originados por el inicio del curso escolar 2023-2024.

Estas aportaciones están destinadas a atender los gastos de adquisición de libros y material escolar o informático del alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos del municipio y alumnado del Conservatorio de Música Profesional de As Pontes.

En el caso del alumnado de Educación Infantil, de 0 a 3 años, la ayuda podrá alcanzar los 30 euros. Para Educación Infantil, de 3 a 6 años, la cuantía se eleva a 100 euros, al igual que para Educación Primaria y Secundaria. Los ciclos Formativos y el Bachillerato se subvencionarán con hasta 140 euros y el alumnado matriculado en FP básica recibirá ayudas de 80 euros mientras que el alumnado del Conservatorio de Música Profesional de As Pontes recibirá 40 euros en el caso de cursar grado elemental y 60 euros se cursa el grado profesional.

Las personas beneficiarias de estas ayudas son el padre/madre, o tutor/a legal del alumnado empadronado en As Pontes y que vaya a cursar formación en los centros educativos del municipio. Además de estar empadronado en el momento de la solicitud, es requerido que la renta de la unidad familiar no supere los 21.500 € o en el caso de las familias numerosas se incrementará esta cifra en 950 € a partir del/a tercero/a hijo/a.

La presentación de solicitudes se llevará a cabo en el Registro Municipal (necesaria cita previa en los teléfonos 667129389 / 667129380) o a través de la sede electrónica. Junto con el modelo de solicitud cubierto, hay que acercar el DNI de la persona solicitante, el libro de familia y en el caso de familias numerosas la fotocopia del título, y el certificado de matrícula del centro de estudios. En el caso de las familias monoparentales habrá que presentar la sentencia judicial, en el caso de separación o divorcio, o el certificado de defunción de ser el caso.

No obstante, en el caso de no autorizar al Ayuntamiento para la consulta directa de la situación tributaria, empadronamiento o deudas con otra administración también había debido aportarse la declaración del IRPF del ejercicio 2021 o el certificado de imputaciones de rentas correspondientes al año 2021 expedido por la Agencia Tributaria. Será preciso el certificado de no existencia de deudas con la AEAT, seguridad social y Ayuntamiento de las Pontes y el certificado de empadronamiento colectivo.

El plazo para solicitar estas ayudas finaliza el día 19 de julio. Por otro lado, para todo aquel alumnado que por obligación tenga que formalizar la matrícula en septiembre, se abrirá un plazo extraordinario del 18 a 29 de septiembre de 2023. Más información y recogida de impresos: Departamento Servicios Sociales y en los teléfonos: 981 44 10 08, 667 12 93 36 y 667 12 93 35.