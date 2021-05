As Pontes abre el plazo de inscripción para los talleres de verano en la Escuela Infantil Municipal A Barosa

El Ayuntamiento de As Pontes abrió este jueves, 20 de mayo, el plazo de inscripción de los talleres de verano de la Escuela Infantil Municipal A Barosa, una iniciativa dirigida al alumnado ya matriculado y que tiene como finalidad facilitar la conciliación familiar y laboral durante el período estival.

Este servicio, se ofrecerá de lunes a viernes, en horario de 08,00 a 14,00 horas, e incluye servicio de comedor y la realización de diferentes tipo de actividades lúdicas y pedagógicas orientadas a que los alumnos disfrute del verano de una manera divertida y diferente.

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el día 31 de mayo y las instancias pueden presentarse a través del Registro Municipal del Ayuntamiento, cita previa en los teléfonos o a través de la sede electrónica municipal.

Aquellas familias con niños que durante el curso escolar, entre septiembre de 2020 y julio de 2021, no disfrutaron de un mes de vacaciones, no podrán hacer uso de este servicio ya que los alumnos deben de disfrutar de un mes de vacaciones durante el curso escolar a no ser que circunstancias justificadas lo impidan.