La Policía Local de As Pontes pone en marca un dispositivo para evitar las fiestas de Fin de Año

El Ayuntamiento de As Pontes, a través de la Policía Local, activará en Fin de Año un dispositivo especial de seguridad y vigilancia para controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias y las restricciones establecidas por el gobierno autonómico frente a la COVID-19.

Este operativo estará centrado en evitar la celebración de fiestas privadas, tanto en vía publica como piso, bajos y garajes, las aglomeraciones y velar por el cumplimiento de las restricciones de movilidad nocturna que establezca el Gobierno autonómico para la Nochevieja, conductas que podrían llevar la imposición de sanciones de entre 100 euros, por no llevar máscara, hasta los 60.000 euros por poner en grave riesgo a salud pública.

Desde el Ayuntamiento de As Pontes apuntan que “nuestro municipio está en el nivel máximo de restricciones, con una incidencia superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes y no podemos permitir este tipo de fiestas que ponen en riesgo no solo la salud de las personas que participan sino del resto de vecinos”.

De este modo, los agentes vigilarán las celebraciones privadas, que podrían llevar la imposición de sanciones, aplicables tanto a las personas organizadoras y asistentes así como a las personas que alquilen los espacios para estas fiestas.

Asimismo, se reforzará la vigilancia en los espacios público al aire libre con el objetivo de que se cumplan las restricciones y garantizar el bienestar de la ciudadanía, vigilando de forma especial a celebración de posibles botellones y haciendo un especial seguimiento de las reuniones entre no coniventes en espacios públicos.

El gobierno local apela a la responsabilidad del vecindario y pide que se “continúe aunando esfuerzos y se adopten las medidas de prevención con la máxima responsabilidad, evitando cualquier situación que pueda poner en riesgo a salud y la seguridad de la población. La prioridad debe ser que no se produzcan nuevos contagios con un seguimiento riguroso de las medias sanitarias”.