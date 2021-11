El pleno de Narón demanda por unanimidad que se incluya este municipio en el convenio de Transición justa

El pleno del Ayuntamiento de Narón aprobó en la tarde de este jueves, 25 de noviembre, por unanimidad de los cuatro grupos con representación en la corporación, una declaración institucional para solicitar la inclusión de este municipio en el convenio de transición justa por el cierre de la central térmica de Endesa en As Pontes.

En dicho documento se insta al Ministerio de Transición Ecológica y a la Xunta “a realizar las gestiones necesarias para que se incluya al Ayuntamiento de Narón en el ámbito geográfico del Convenio de transición”.

Desde el Ayuntamiento se manifestó la “sorpresa” por el hecho de que no se incluyera a Narón en la reunión celebrada hace unos días sobre ayudas para proyectos municipales e infraestructuras que va a hacer el Ministerio de Transición Ecológica, a las que solo se pueden presentar los ayuntamientos incluidos en el Protocolo General de Actuación para el diseño de un Convenio de Transición Justa para As Pontes, en el que no está la ciudad.

El Ayuntamiento sí figura en el Plan de Acción Urgente para las comarcas de carbón y centrales en cierre 2019-2021 como tercer afectado por el cierre, de treinta y cuatro municipios de la zona, con cinco trabajadores de la propia térmica y 53 de contratas.

Asimismo, tal y como se recalca, es necesario tener en cuenta que varias empresas asentadas en los polígonos industriales naroneses trabajan como subcontratas para la térmica, lo que incrementaría considerablemente esa cifra.

“Narón es lamentablemente uno de los municipios que sufrirá el impacto del cierre de la central térmica de As Pontes, por lo que nos vemos en el deber de defender una vez más también para nuestro municipio una transición justa”, aseguran en la declaración institucional.