La Plataforma en Defensa do Ferrocarril critica la reducción de líneas en un 75% entre Ferrol y Ribadeo

La Plataforma en Defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo critica a través de una nota de prensa que la línea de media distancia Ferrol-Ribadeo sigue con las frecuencias reducidas un 75% a pesar de que ya no existen restricciones de movilidad.

Consideran que la reducción de frecuencias incumple la regulación europea y estatal, que obliga a garantizar los servicios ferroviarios declarados como Obligación de Servicio Público” ( OSP), entre los que se encuentra el Ferrol-Ribadeo. Concretamene aseguran que "esta reducción de frecuencias supone un incumplimiento del acuerdo firmado en diciembre de 2018 por el ministro José Luis Ábalos Meco y la empresa pública Renfe Viajeros, en el que se determinan las condiciones para la prestación de los servicios ferroviarios sujetos a obligaciones de servicio público para el periodo 2018-2027".

Aseguran desde la plataforma no entender cómo se pueden mantener el incumplimiento de este contrato, sin la excusa de un Estado de Alarma. Además, creen que no solo se está incumpliendo un contrato legal, sino que "se dejó completamente abandonada a la población afectada, sin ningún tipo de información y con un desconocimiento total sobre el futuro de la línea Ferrol-Ribadeo".

La única “respuesta” que dieron es que “la oferta de frecuencias permitida en estos momentos es equivalente al 30-40% de la oferta anterior a la pandemia. La oferta se ampliará gradualmente la medida que se vayan recuperando los índices de ocupación en los trenes”. Pero desde la plataforma consideran que los índices de ocupación no se podrán recuperar en estas condiciones, ya que con un solo tren diario en cada dirección es imposible utilizarlo con normalidad. Tampoco tienen capacidad para saber el uso del servicio puesto que no cuentan con personal de intervención suficiente.

Aluden a que se trata, por tanto, de un nuevo agravio para unos vecinos y vecinas que llevan más de 420 días sin servicios, ya que, "con la excusa de la pandemia, el gobierno español con la pasividad del gobierno gallego decidió dejarlos abandonados".

Continúan afirmando que no existen alternativas de transporte público reales, ya que los autobuses no tienen horarios adecuados, no cubren toda la línea, alargan el tiempo de transporte y generan muchas dificultades para la gente con problemas de movilidad, que viajan con bebés, personas mayores, etc.

TRENES TURÍSTICOS

A todo el anterior suman la reciente noticia de que la Xunta de Galicia y Renfe renovaron el acuerdo para fletar varios servicios turísticos del “Tren de los Faros” este verano y se preguntan "cómo es posible tener reducidas en un 75% las frecuencias básicas y al mismo tiempo fletar en la misma línea servicios turísticos. ¿ Prevalece el servicio turístico a los desplazamentos por motivos laborales, estudiantiles o médicos? Renfe y Xunta de Galicia no alcanzan a comprender que el turismo también se mueve en nuestra línea con los horarios habituales que ahora no se prestan.

Ante esta situación la Plataforma informa que contactarán con las distintas organizaciones políticas con el fin de acercarles una moción tipo que solicita la recuperación inmediata del 100% de las frecuencias que se prestaban anteriormente al Estado de Alarma, así como la reinversión en la línea (unidades, medios) de la cantidad económica que no se le debería haber pagado a Renfe, por no prestar el 75% de las frecuencias establecidas en el contrato de OSP.