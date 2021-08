La plataforma 'A Capela di non', disconforme con el Ayuntamiento antes los proyectos de Caaveiro y Tesouro

La plataforma 'A Capela di non' se felicita por la aprobación en el pleno municipal de una declaración institucional en contra de los parques eólicos Caaveiro y Tesouro, pero se muestra disconforme con el hecho de que el rechazo esté condicionado a posibles cambios en los proyectos.

En un comunicado, el colectivo explica que solicitó al Ayuntamiento de A Capela “un posicionamiento claro y rotundo contra estos dos parques, así como el resto de parques que configuran el macroproyecto para las comarcas del Eume y Ferrolterra”.

Así, considera que se trata de un modelo de transición energética “irracional” que produciría “el empobrecimiento de la zona, la pérdida de población y de las actividades económicas propias, la merma en la calidad de vida, y el daño al patrimonio cultural y natural”.

La plataforma subraya que el parque eólico Caaveiro se superpone con el trazado del Parque Natural de As Fragas do Eume y, además, no se encuentra dentro de las áreas de aprovechamiento previstas por el plan eólico.

'A Capela di non' continuará dando charlas informativas el 21 y el 28 de agosto. Además, está prevista la realización de una ruta reivindicativa para el domingo 5 de septiembre.