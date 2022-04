Pesar en las localidades de As Pontes y As Somozas por el fallecimento en las últimas horas del sacerdote Manuel Ares Fernández, párroco de la UPA As Pontes-As Somozas.

Natural de la localidad lucense de Ribadeo, en donde había nacido en el año 1968, el funeral por su eterno descanso tendrá lugar este miércoles, 20 de abril, a partir de las 17,00 horas en la iglesia parroquia del Santa María de As Pontes.