El personal de Poligal trasladará una queja al juzgado por la actitud “obstaculizadora” del admistador

Los extrabajadores de Poligal, la empresa de film de polipropileno asentada en el polígono de A Gándara, en Narón, se volvieron a concentrar en la mañana de este miércoles, 25 de septiembre, ante el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol, para demandar una solución que permita retomar la actividad en la planta de Narón y recuperar los más de cien empleos destruidos tras la decisión del Grupo Peralada de deslocalizar la producción y echar el cierre.

La protesta se produce un día después de la reunión mantenida en la marco de la mesa de trabajo creada en el IGAPE, en la que la representación institucional confirmó que están firmados acuerdos de confidencialidad con dos grupos inversores interesados, pero que las negociaciones no avanzan a causa de la actitud obstaculizadora del administrador concursal.

Según explicaron desde el IGAPE, el administrador nombrado no está realizando el trabajo que le corresponde, en el sentido de que no facilita información y ni siquiera tuvo a bien concretar la fecha de visita a las instalaciones solicitada por una de las firmas interesadas. "Esta compañía, segundo dijo el IGAPE, ya ofreció varias fechas para ver la planta, pero el administrador no confirmó ninguna de ellas", explica Alberte Amado, de CIG-Industria en Ferrol.

Delante de este bloqueo, la representación social remitirá un escrito de queja al Juzgado del Mercantil número de 7 de Barcelona, que lleva el concurso de acreedores. "Entendemos que el administrador no está realizando su labor y que el juzgado debe tomar las medidas oportunas. La situación para retomar la producción en las instalación ya es bastante complicada, al estar la actividad paralizada y el personal en la calle, como para que por encima, sea la Administración concursal quien boicotee cualquier posible salida", critica Amado.

SIN COBRO DE LA INDEMNIZACIÓN

Desde la CIG también han denunciado que “a día de hoy los trabajadores solo cobraron el 25% de la indemnización por el despido, cuando existe un acuerdo de garantía por el cual Poligal Portugal se compromete a hacerse cargo del pago del 100% de las cuantías económicas. En este sentido, Alberto Amado critica que el administrador concursal "tampoco esté haciendo nada para exigir de la empresa que cumpla con las garantías pactadas y afronte el pago de las cantidades que tiene pendientes de percibir el personal y que legalmente le corresponden".