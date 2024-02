"Pasamos el día entero pendientes de la lluvia", así explican vecinos de Neda su situación

Los vecinos de las parroquias de Santa María y de As Augas en Neda no tuvieron un fin de semana de "peli y manta" debido al mal tiempo. Para ellos cuando llueve copiosamente como lo ha hecho este fin de semana, supone estar alerta las veinticuatro horas del día, haciendo guardia para que el agua no les entre nuevamente en sus casas y arrase con todo como sucedió el pasado 14 de noviembre del pasado año.

Han pasado cuatro meses, y a pesar de haberse constituido en asociación, y tras reunirse con Augas de Galicia y con el concello de Neda, las soluciones no les llegan, además tampoco han cobrado las indemnizaciones y cuando llegan las borrascas tienen que están pendientes compulsivamente de las previsiones.

Aunque en esta ocasión los ríos Belelle y Besteiro se han desbordado, el agua no ha entrado a las casas. Constituidos en asociación vuelven a reclamar el apoyo de las instituciones y denuncian que este pasado domingo no se activó ningún plan de contigencia, fueron ellos los que estuvieron alerta y sin dormir.