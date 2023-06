Paros ante H&M de Odeón, en Narón, para demandar mejoras laborales y salariales

Trabajadores del establecimiento H&M en el Centro Comercial Odeón de Narón se ha concentrado en la mañana de este martes ante la entrada de esta tienda para demandar mejoras laborales y salariales, secundando así una convocatoria a nivel nacional de los sindicatos UGT y CCOO.

Una de las empleadas, Ana Gede, ha detallado que los encargados tienen el problema de que tienen el sueldo congelado, algunos de ellos desde hace 10 años, ya que la dirección “contrata contigo un salario y después te pagan una diferencia con salario base a través de un plus, pero ese plus es absorbible, entonces cada vez que hay subida, como es este caso del IPC, y a ellos los obligan a subirnos el sueldo, lo que hacen es nos lo resta del plus”, lo que la ha llevado a asegurar que esta acción “es una injusticia tremenda, a nosotros nos tienen completamente enfadados porque al final tenemos un puesto de responsabilidad y no cobramos por ello”.

En cuanto a los vendedores, ha destacado que “tampoco tienen unas buenas condiciones, hay contratos de 12, de 16, de 20 y de 24 horas, que no les da para vivir, intentamos subir, cuando fue ahora la negociación del convenio, una de las cosas que se querían también era una jornada mínima, pero en la provincia de A Coruña, que en otras provincias sí que se consiguió, no se logró”.

Este martes la movilización consiste en una concentración de 11,00 a 13,00 horas por la mañana y lo volverán a hacer de 20,30 a 22,30 horas por a la tarde, además tener convocadas huelgas de 24 horas el jueves, 22 de junio, y el próximo lunes, día 26.