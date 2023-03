El paro bajó un 0,26 % durante el mes de febrero en el conjunto de Ferrolterra, Eume y Ortegal

El paro bajó en el conjunto de nuestras tres comarcas, Ferrolterra, Eume y Ortegal, al cierre del mes de febrero con respecto al mes de enero, en un 0,26 %, según los datos dados a conocer en la mañana de este jueves, 2 de marzo, por la Consellería de Empleo e Igualdad.

Así, se ha pasado de los 10.755 desempleados con los que se cerró enero a los 10.727 con los que finalizó febrero, es decir, 28 parados menos.

Por comarcas, en Ferrolterra, en donde se engloban los municipios de Ares, Cedeira, Fene, Ferrol, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, San Sadurniño, As Somozas y Valdoviño, el paro bajó en once personas, diez en la comarca del Eume, integrada por los ayuntamientos de A Capela, Cabanas, Monfero, Pontedeume y As Pontes, mientras que en el Ortegal bajó en siete personas, compuesta por Cerdido, Mañón, Ortigueira y Cariño.