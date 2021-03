El Parlamento de Galicia exige por unanimidad la continuidad del empleo en la central térmica de As Pontes

Los grupos con representación en el Parlamento de Galicia --PPdeG, BNG y PSdeG-- ha aprobado en el pleno de este martes, 9 de marzo, una iniciativa que reitera el acuerdo alcanzado el pasado 16 de febrero en el Congreso de los Diputados para que se garantice el empleo en la central térmica de Endesa en As Pontes y reivindicar una transición justa para la comarca de Ferrolterra, promoviendo proyectos de futuro.

La propuesta ha sido defendida en forma de moción por el diputado ferrolano del BNG, Ramón Fernández, quien ha subrayado la necesidad de que tanto la Xunta como el Gobierno del Estado "empiecen a trabajar en la solución" de la crisis y a llegar a acuerdos, "aunque sean de mínimos". "Porque continuar mirando para otro lado es una irresponsabilidad tremenda con toda la comarca", ha incidido.

Y es que, conforme ha señalado, mientras que Endesa "tiene un plan muy detallado" sobre lo que quiere hacer en As Pontes, "no se puede decir lo mismo de la Xunta y del Estado" que, en su opinión, parece que están 'a velas vir'.

Por ello, ha incidido en la necesidad de alcanzar en el Pazo do Hórreo un compromiso como el alcanzado en la Cámara baja tras una iniciativa presentada por el diputado del Bloque, Néstor Rego, y que fue respaldada por todas las formaciones excepto por PNV y Vox.

ENMIENDA

En la sesión, el diputado del PP Diego Calvo ha presentado una enmienda a la iniciativa de los nacionalistas, a los que ha instado a mantener el “consenso alcanzado en el Congreso respecto de la continuidad del empleo para los trabajadores de la central térmica de As Pontes”.

"Nosotros seguimos defendiendo la unión de todos los partidos políticos en la búsqueda del mantenimiento de los puestos de trabajo y su continuidad a través del trabajo con biocombustibles, lo que posibilitaría también el mantenimiento del empleo para las empresas auxiliares y los transportistas", ha señalado.

El parlamentario del PPdeG ha acusado a los nacionalistas de utilizar el Parlamento para intentar romper los acuerdos conseguidos en el Congreso. "Menos de un mes tardan ustedes en querer echar por tierra el acuerdo pues han traído aquí una propuesta distinta a la que presentaron en Madrid, y eso solo tiene un nombre: engañar", ha criticado Calvo en una sesión en la que finalmente los nacionalistas han aceptado la enmienda del PP.

RESPUESTA

"Se trata de matices no contradictorios, sino que lo enriquecen", le ha replicado el diputado del Bloque, que se ha abierto a aceptar la enmienda del PP al asegurar que para su formación "prevalece que se pongan a trabajar" y que las administraciones "constituyan las complicidades necesarias para afrontar una crisis de enormes proporciones".

Por su parte, el socialista Martín Seco también ha mostrado el apoyo de su formación a esta iniciativa si bien ha criticado la falta de acciones por parte de la Xunta en política industrial pese a que es la Administración autonómica la que tiene las competencias en la materia.

TEXTO APROBADO

En concreto, el texto aprobado insta a la Xunta a dirigirse al Gobierno para condicionar el proceso de cierre de la planta a que se llegue a un acuerdo con la representación de los trabajadores que garantice la continuidad del empleo y proyectos concretos de futuro.

Asimismo, reclama condicionar la participación de Endesa en la subasta de evacuaciones y nuevas autorizaciones, concesiones y adjudicaciones de MW a la consecución de un acuerdo que garantice el empleo de los trabajadores de la empresa principal y de las auxiliares.

"La asignación de nuevas instalaciones de producción y energías renovables en As Pontes y en toda la comarca contendrá, necesariamente, un proyecto de desarrollo económico y un plan industrial para su ejecución", señala el texto, que también pide posibilitar que la concesión de acceso a los nodos de red afectados por los cierres de las térmicas sirva para incentivar la implantación de proyectos en los territorios que pierden tejido empresarial y blindar el empleo en estas zonas.

Asimismo, exige que se garantice la implementación de nuevos proyectos industriales en la comarca que emanen de los convenios de transición justa y de los planes Futur-e de Endesa; así como cumplir tanto los objetivos como las diferentes medidas acordadas en el plan de acción para las comarcas de carbón y centrales en cierre.

Por último, entre otras cuestiones, reclama una solución de continuidad industrial a la central de As Pontes, insta al Gobierno a convocar urgentemente la Mesa de Trabajo para la transición energética justa y reclama la implicación tanto del Gobierno como de la Xunta en el apoyo a los proyectos para optar a los fondos Next Generation para implantar en As Pontes. Además, pide avanzar en el convenio de transición justa para As Pontes.