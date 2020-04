"Palabras Mayores": Las voces emocionadas de los mayores de San Sadurniño desde el confinamiento

Vídeo Primer testimonio de "Palabras Mayores" - VÍDEO: Concello de San Sadurniño

Los talleres de Memoria Activa ofrecidos por el área de Igualdad del Ayuntamiento de San Sadurniño fueron una de las actividades de dinamización social que se vieron afectadas por el confinamiento decretado por el Estado.

Sin embargo, la interrupción de las sesiones presenciales que se desarrollaban en varias parroquias no significó que los talleres se detuvieran de todo, ya que el consistorio continúa manteniendo contacto con las participantes para ver cómo les va, proponerles rutinas y, sobre todo, ofrecerles una conversación que les ayude a llevar mejor la situación.

Fruto de esas charlas surgió el proyecto “Palabras Mayores” que este lunes, 27 de abril, se puso en marcha en la página municipal en Facebook. A través de pequeños cortes de audio que se publicarán todos los días a las 20.00 horas, las personas de Memoria Activa cuentan cómo perciben la actual situación, como es su día a día, que echan de menos… y también que cosas han pensado hacer en primer lugar tan pronto cómo vayan levantándose las restricciones a la movilidad.

Son voces que hablan desde la experiencia vital, voces emocionadas y emocionantes que nos enseñan a valorar lo que realmente importa.

PRIMERA PROTAGONISTA

La primera de estas voces es la de Lucía Pita, una vecina de Naraío que supera ampliamente los ochenta años y a quién la edad no le impide mantener una vida muy activa. Es una de las “youtubers” de las huertas, asistió a las clases de pandereta durante varios años y no falta a su cita semanal con la gimnasia de mantenimiento ni con los talleres ofrecidos por el Ayuntamiento para mantener la mente activa.

Lucía -más conocida en la parroquia como Lucita de Ernesto- asegura en su intervención que ella y el su hombre, Basilio, siguen durante el día una rutina rigurosa “andamos alrededor de la casa, plantamos la huerta, hacemos gimnasia de cuatro a cinco los dos, jugamos la partida, vemos la televisión, a las ocho cenamos y así llevamos la vida todos los días”.

Comenta que a ella la vida en la casa poco le cambió. El que sí mudó fue lo que hay por fuera a raíz del confinamiento: “Ahora parece que está todo durmiendo. Parece que no hay coches, que no hay gente… que no hay nada, hasta parece que ni cantan los pajaritos”.

CERCA DE LA GENTE

Pero lo que más le pesa a Lucita es no estar cerca de otra gente “no tener la gimnasia, la memoria (activa), tomar el café, los cumpleaños…” y, por encima de todo, no poder tener cerca a sus los hijos y los nietos, con quien mantiene contacto a través de una táblet.

Sin embargo, el aparato no suple el contacto humano: “la primera cosa que haga cuando pueda salir de la casa es abrazar mi familia, mis hermanos, mis hijos y mis nietos… que me tarda mucho por verlos”, dice emocionada.

NUEVOS TESTIMONIOS

El testimonio de Lucia Pita irá sucesivo de otros veinte grabados y editados por Verónica Rodríguez, técnica municipal de Igualdad, a quién se le ocurrió la idea escuchando el valor, la franqueza y el sentimiento con el que hablaban sus interlocutoras en las llamadas de seguimiento que fue haciendo prácticamente desde el comienzo de la crisis.

“Compartimos un tiempo para expresar sensaciones, emociones, preocupaciones y, como no, muchas risas, en un momento en que, a pesar de vivir en el rural y que el confinamiento les afecte de una manera diferente, están encontrándose con una ruptura en las relaciones con sus familias y ser más amantes. Un contacto que supuso conversaciones fluidas y mucha espontaneidad, y que, en alguna ocasión, entre lágrimas y risas, pasó más de una hora. Muchos deseos compartidos que cada una de las mujeres transmitió con un encanto propio y personal. Algo que las define de manera diferente cómo únicas a cada una de ellas, cada quien con su historia de vida y forma de ser”, explica Rodríguez.

“Palabras Mayores” se componen de pequeños cortes de audio extraídos de las conversaciones y servidos como píldora diaria en el Facebook municipal -todos los días, sábados y domingos incluidos, a partir de las 20.00 horas- por lo que Verónica tiene ya hecha una composición acústica bastante aproximada a cómo están llevando las personas mayores estos tiempos de cierre obligado.

Los anhelos no son “salir de compras, ir a tomar un café o de vacaciones”, señala la técnica, añadiendo que la mayoría de las entrevistadas están viviendo la situación “con cierta normalidad”.

A eso quizás contribuya la experiencia acumulada a través de los años viviendo momentos que dejaron huella, tiempos pasados de estrecheces económicas, ratos duros que se superaron en cada momento, que curtieron caracteres y maneras de enfrentar la vida, pero nada parecido a la “carga emocional” que está teniendo la actual crisis.

“No tiene nada que ver vivir en el rural con vivir en las zonas más urbanas. Pero aun así se emocionan, manifiestan sus sentimientos y añoran esa parte familiar, el contacto humano con sus seres queridos. Las nuevas tecnologías no sustituyen los abrazos que tanto extrañan”, resume Verónica Rodríguez.

El rural es, precisamente, otro de los hilos temáticos que salen en todas las conversas. Rural medio físico y rural medio social “lleno de ventajas” en este y en cualquier otro momento, descrito en los audios con detalles sobre “vivencias, costumbres, las relaciones de ayuda entre el vecindario, los valores, las tradiciones culturales, los roles, un modo de vivir de manera diferente”. Un medio que, afirma Rodríguez, “sin duda es preciso cuidar”.

Tanto la artífice de las grabaciones como las propias participantes coinciden en calificar la experiencia de “Palabras Mayores” cómo algo “de gran valor histórico”, desde el momento en que los testimonios quedarán para el futuro “como un relato colectivo construido con voz de mujer”.