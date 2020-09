Padres y madres del colegio San Isidro de Neda animan a no enviar a los niños al centro educativo

El colegio San Isidro de Neda se suma a la lista de centros educativos que piden mejoras y más seguridad en una de las vueltas al colegio más atípicas que recordamos.

La Asociación de Madres y Padres de este centro educativo critican que se han juntado los alumnos de dos clases, los de 2º y 3º de primaria, sumando un total de 19 niños y niñas. Al parecer dentro de este grupo hay dos niños con necesidades especiales y de alto riesgo, uno de ellos que se desplaza en sillas de ruedas, y al parecer no se cumplen las distancias exigidas.

Critican también que las necesidades no están cubiertas, al no contar esta clarse con un profesor, ni haber un profesor de apoyo para estos niños con necesidades especiales, por lo que han dedicido no enviar a sus hijos al colegio ante la falta de medidas que garanticen un inicio de curso adecuado y con las medidas oportunas.

Ya mandaron un requerimiento a Inspeccción Educativa que han respondido diciendo que todas las medidas se cumplen.