Ortigueira sale del Plan de Ajuste bajo el que estaba desde 2012

El Concello de Ortigueira sale definitivamente del Plan de Ajuste que regía sus cuentas desde el año 2012. Después de una década bajo una estricta regla de gasto, que condicionada todos los movimientos del gobierno local, el Ministerio de Hacienda ha dado luz verde para que las cuentas dejen de estar intervenidas.

“É unha moi boa nova”, destaca el alcalde de Ortigueira, Juan Penabad Muras, que explica que “neste ano 2022 estaba marcada unha revisión na que o Ministerio tiña que comprobar que se cumprían todas as condición marcadas para saír do Plan de Axuste”. “Grazas á xestión levada a cabo, e corroborado o cumprimento da regra de gasto, o Concello deixará atrás esta época escura evitando unha prórroga do Plan de Axuste”, afirma.

Muras agradeció “aos nosos veciños e veciñas o esforzo feito durante estos anos” e incide en que “coa situación que herdamos, tivemos que aplicar un férreo control económico para chegar a este punto”, haciendo referencia a la buena situación económica en la que se encuentra agora el Ayuntamiento “logrando ter un periodo medio de pago a proveedores de 21 días”. “Agora ábrese unha nova etapa para Ortigueira”, avanza.

Así, tras hacerse efectiva la salida del Plan de Ajuste y no tener que ceñirse a la regla de gasto, ahora el Concello podrá realizar más inversiones, optar a subvenciones que hasta ahora no podía recibir al no poder sufragar el porcentaje correspondiente al gasto municipal, o bajar impuestos y tributos a la ciudadanía.

El equipo de gobierno local mostró su satisfacción por poder salir del plan de ajuste, que limitaba el uso de los fondos municipales para realizar actuaciones en el municipio. “Grazas á xestión do goberno local ábrese unha nova etapa na que deixamos de estar intervidos”, señaló el regidor.

GESTIÓN ECONÓMICA

Desde el año 2015 el Concello ha cancelado toda la deuda contraída con los bancos y desde el 2017 ha cumplido, año a año, con los parámetros económicos marcados por la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria exigida por el Ministerio de Hacienda. “Isto indica unha boa xestión das arcas municipais, que agora é recoñecida e valorada” destacó Penabad que recuerda que “aínda que o ano pasado se nos notificou que podíamos saír e finalmente se botaron atrás inexplicablemente, un ano despois confírmase que estábamos e estamos nunha boa situación económica, inimaxinable cando entramos no goberno”.

Además, se ha generado un remanente de tesorería de 2,5 millones de euros, que ahora podrá ser utilizado para realizar inversiones que permitan dar mejores servicios a los vecinos y vecinas de Ortigueira.

ANTECEDENTES

En el año 2012 el Concello solicitó un préstamo de cerca de 1,8 millones de euros para el pago a proveedores por lo que, además de por otras deudas ya contraídas para las que se solicitaran diferentes préstamos que ya se han liquidado, el Ministerio de Hacienda impuso un Plan de Ajuste.

El programa contaba con una vigencia de 10 años, hasta el 2022, momento en el que el organismo estatal llevó a cabo una revisión para confirmar si se cumplían las condiciones de salida o, por el contrario, se establecían otro tipo de medidas. Este gobierno local cumplió con los parámetros de regla de gasto y estabilidad presupuestaria durante el periodo mencionado y por este motivo el Ministerio de Hacienda comunicó la salida oficial del Plan de Ajuste.