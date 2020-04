Ortigueira pide a los bancos mejoras para evitar aglomeraciones

El alcalde de Ortigueira, Juan Penabad Muras, acaba de enviar cartas a las entidades bancarias del municipio para pedirles que hagan lo posible por revisar los protocolos de actuación durante la crisis sanitaria, de forma que se les faciliten las gestiones a los clientes sin causarles problemas pero evitando que se formen aglomeraciones delante de las sucursales.

La petición viene dada por los informes de la Policía Local en el sentido de que es precisamente delante de los bancos donde se registran los mayores problemas para respetar las normas de seguridad y evitar el contagio del Covid-19, porque en el interior de las sucursales sólo se atiende a un usuario cada vez.

Consciente de que Ortigueira tiene un elevado índice de población mayor de 60 años y muchas personas que no disponen de tarjeta ni están familiarizadas con las nuevas tecnologías y viven solas, Penabad Muras solicita que se adopten las siguientes medidas:

-Facilitar que los clientes puedan solicitar por teléfono cualquier información que necesiten relacionada con la declaración del IRPF, el saldo de sus cuentas, etc. y que esta le sea enviada por correo postal a sus domicilios.

-Permitir la retirada de dinero en efectivo sin importe mínimo, ya que hay personas que no cuentan con tarjeta bancaria o no pueden retirar el mínimo que se fija para hacerlo en el banco, lo que les provoca situación de angustia.

-En determinadas fechas, como los días de cobro de algunas prestaciones, incrementar el horario de atención al público y el personal para atenderlo de manera que puedan estar varios clientes a la vez en el interior de la sucursal manteniendo la distancia mínima de seguridad.

El alcalde dice en la carta enviada a los bancos que es conocedor de que se establecieron protocolos para que los clientes tengan que acudir a las oficinas el menos posible, pero añade que los partes de la Policía Local, que es la que tiene encomendadas las tareas de control y seguimiento del confinamiento, demuestran que no están dando los resultados deseados, bien por desconocimiento de los usuarios o porque no saben o no pueden utilizar otros medios para realizar sus gestiones.

Las colas que se producen en la entrada de los bancos, sin respetar las distancias mínimas de seguridad, son un problema importante y, como explica el alcalde en el escrito dirigido a las entidades bancarias, es un desplazamiento que está permitido durante el confinamiento, por lo que demanda que se adopten las medidas necesarias para corregir estas situaciones.