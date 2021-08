Ortigueira descubre una placa en los ‘Xardíns Julio Dávila’ en homenaje al geógrafo

El Ayuntamiento de Ortigueira descubrió en la tarde de este jueves, 26 de agosto una placa en los ‘Xardíns Julio Dávila’ en homenaje al geógrafo ortegano en el 150 aniversario de su nacimiento.

Se produce de esta manera el cambio de nombre de los jardines del Malecón, que desde ahora se denominarán ‘Xardíns Julio Dávila’. Una propuesta que fue aprobada en pleno por unanimidad el pasado mes de julio.

La elección de los jardines como espacio dedicado a la memoria de este geógrafo, escritor, historiador y filólogo no es una mera casualidad. “É coñecida por todos a pegada que Dávila deixou no urbanismo e transporte da nosa terra, sirva de exemplo a xestión para a construción do Malecón”, señaló el regidor del municipio, Juan Penabad (PSOE).

Estos jardines forman parte del legado de Dávila, que tuvo un papel decisivo tanto en su trazado como en la elección de las especies arbóreas que ahora mismo se encuentran en ellos.

En la descubierta de la placa en el lugar participaron también miembros de la corporación local y familia de Dávila, en concreto dos nietos, Jaime y Beatriz, que expresaron su agradecimiento por el homenaje.

REAL ACADEMIA GALEGA

Por otra parte, ante la imposibilidad de asistir al evento, el presidente de la Real Academia Galega (RAG), Víctor Fernández Freixanes, hizo llegar al Ayuntamiento un escrito con motivo de la conmemoración.

Por otra parte, en en el claustro del Ayuntamiento se inauguró la exposición ‘Julio Dávila. 150 aniversario’. En el acto intervino el cronista oficial del municipio, Carlos Breixo.

HISTORIA

Nacido en Ortigueira en el 1871, Julio Dávila Díaz emigró joven a Uruguay, donde comenzó a trabajar como telegrafista. Más adelante, antes de volver a España, se trasladaría a Buenos Aires (Argentina). Su obra incluye narrativa y ensayo, destacando publicaciones como “Apuntes geográficos del partido judicial de Ortigueira” o “Geografía descriptiva de la comarca de Ortigueira”, con las que estudia y recorre la geografía de la comarca.

Dávila fue además socio fundador de la Asociación protectora de la Real Academia Galega (RAG), germen de la RAG, de la que fue miembro. Su compromiso con Ortigueira lo llevó a conseguir importantes mejoras para el municipio, como la construcción del muelle y el ferrocarril. Los jardines del Malecón forman también parte de su legado.

Su destacada trayectoria, siempre defendiendo los derechos de los orteganos, lo llevó a ser nombrado cronista oficial del Ayuntamiento e hijo predilecto de Ortigueira.