Ortigueira avanza en la recuperación de la antigua escuela unitaria de Loiba

El Concello de Ortigueira da pasos adelante para recuperar la antigua escuela unitaria de Loiba y dedicarla a usos de competencia municipal. El pleno de la Corporación local aprobó esta semana la desafectación del edificio para poder acometer las obras de rehabilitación necesarias en el mismo.

El inmueble situado en el lugar de Igrexa, en la parroquia de Loiba, data del año 1933 y cuenta con dos plantas: una baja que acoge aulas y otra alta en la que residían antiguamente los profesores y profesoras. Unas instalaciones que en la actualidad se encuentran en desuso después de que en el año 2015 la Consellería de Educación procediera a su cierre por falta de matrícula.

Para avanzar en su recuperación, el Concello solicitó a la Delegación Provincial de Educación y Ciencia la desafectación del servicio público de parte del inmueble, concretamente la vivienda del profesor, situada en el ala izquierda del edificio y con una superficie construida en la planta baja de 85 metros cuadrados, y un abuardillado de 30 metros cuadrados para su clasificación como bien de propios. Esta actuación obedece a la obligatoriedad que tiene el Concello de tener plena disponibilidad del edificio para poder acometer las obras de rehabilitación necesarias en el mismo.

“Un paso adiante para recuperar unha infraestrutura que non pode caer no olvido co máximo obxectivo de devolvela á veciñanza de Loiba, coa que traballaremos man a man atendendo sempre aos seus intereses e peticións para escoller o futuro uso do inmoble”, manifestó el alcalde, Juan Penabad Muras.