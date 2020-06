Ópticos-optometristas aconsejan no descuidar la protección visual este verano tras el confinamiento

En el proceso actual de desescalada y en el que es preciso prevenir el contagio de la COVID-19 mediante el uso de mascarillas y el distanciamiento social, el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas advierte de la importancia de no descuidar la protección de nuestra visión frente al sol. Según este colectivo, la acción de los rayos ultravioleta en los ojos de manera prolongada y sin la protección adecuada puede dar como resultado cataratas, queratitis, conjuntivitis o lesiones cutáneas que provocarían a largo plazo problemas visuales más graves.

Los ópticos-optometristas destacan que la aplicación de medidas de prevención frente al coronavirus no debe provocar que la población se relaje en la protección visual frente al sol en esta época del año en la que los problemas visuales aumentan hasta un 25% por los daños que ocasiona la radiación ultravioleta.

Además, el confinamiento decretado por el Gobierno como medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus ha provocado que muchas personas no hayan podido desarrollar su rutina en el exterior, por lo que no son pocos los que esperan la entrada del estío, que además coincidirá con la “nueva normalidad”, para llevar a cabo todas aquellas actividades al aire libre que no pudieron realizar en la cuarentena. Esto puede suponer que la exposición al sol se incremente con respecto al año pasado.

GAFAS HOMOLOGADAS

Desde el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas insisten en la importancia de utilizar gafas de sol homologadas, a la hora de salir al exterior, y de adquirirlas en un establecimiento sanitario de óptica para que un profesional de la visión, como es el óptico-optometrista, asesore sobre la protección ocular que mejor se adapta a cada persona y sus circunstancias. “Aunque la mayoría de las radiaciones solares son eficazmente filtradas por los ojos, la exposición crónica a las mismas o una alta y selectiva cantidad de ellas, pueden contribuir al aumento de los problemas oculares”, asegura el decano, Juan Carlos Martínez Moral.