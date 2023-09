Odeón conmemora el Día Mundial del Alzheimer con la campaña ‘Imagínate quedarte en blanco y…’

Este jueves, 21 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Alzheimer y, como el año pasado el Centro Comercial Odeón lo conmemora con una Campaña de Concienciación sobre la importancia de un diagnóstico precoz y el fomento de actividades que retrasen el avance de la enfermedad, así como el desarrollo de la empatía con las personas que padecen esta dolencia. “Imagínate quedarte en blanco y…” tiene como objetivo final sensibilizar sobre la importancia de la detección, prevención e investigación de esta demencia.

Para ello, se realizarán dos acciones diferenciadas. Por un lado, se colocarán mensajes con impacto en distintas dependencias y espacios del centro comercial (entradas, parking, ascensores y espejos) así como redes sociales, web y newsletter, para alertar sobre las dificultades que atraviesa un enfermo de Alzheimer en el día a día (no saber navegar por la web, no encontrar una tienda, no recordar la clave de su tarjeta de crédito, o mirarse al espejo y no reconocerse). Con esta acción se pretende que los visitantes se sientan por un segundo en la piel de un enfermo de Alzheimer, para así intentar ayudar en la aceptación y normalización de la enfermedad.

Al mismo tiempo, mañana en colaboración con AFAL Ferrolterra -en horario de 11 a 13:00 horas- el circuito de concienciación “Ponte na súa pel” en el que se podrán experimentar hasta 5 situaciones cotidianas a las que se enfrentan los enfermos, relacionadas con la memoria y orientación, comunicación oral y escrita, habilidades motrices, percepción y razonamiento, y actividades de la vida diaria. Quienes realicen este circuito descubrirán las limitaciones, desorientación y dificultades que atraviesan los pacientes de Alzheimer día a día

Por otro lado, la noche del jueves 21, la fachada de Odeón se iluminará de azul para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer.

Campaña “Imagínate quedarte en blanco y…”

“Imagínate quedarte en blanco y…” es la campaña de concienciación puesta en marcha por el área de Property Management de CBRE Iberia, especializada en la gestión estratégica y proactiva de activos inmobiliarios del sector retail y oficinas. Esta iniciativa tiene el objetivo de dar visibilidad a esta enfermedad al tiempo que informa sobre la misma a la población y se enmarca en el programa Caring for Communities de CBRE que tiene como finalidad concienciar sobre proyectos sociales e impactar positivamente en las comunidades en las que gestiona inmuebles a nivel Ibérico.

En la presente edición, la campaña llegará a 46 centros comerciales bajo gestión entre España y Portugal, y a 14 activos de oficinas. Además, tras el éxito de la anterior edición, la firma ha conseguido dar a la campaña un alcance europeo. En concreto, se llevará a cabo por los equipos locales de Property Management en siete países a través de 108 Centros Comerciales en total: Bélgica (4), Republica Checa (8), Polonia (5), Portugal (16), España (32), Italia (26) y UK (17).