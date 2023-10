El obispo asegura que “un trabajo decente tiene que ser un trabajo saludable”

El obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, monseñor Fernando García Cadiñanos, ha publicado un nuevo escrito con ocasión de la celebración este sábado, 7 de octubre, de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente 2023, en el que asegura que “un trabajo decente tiene que ser un trabajo saludable”. Este es su escrito.

No sé si conocéis la existencia de una plataforma llamada “Iglesia por un Trabajo Decente (ITD)” que congrega diferentes realidades eclesiales como Cáritas, la Hermandad Obrera Cristiana (HOAC), Manos Unidas, Acción Católica General y la vida consagrada. Se trata de un movimiento eclesial que busca llamar la atención de la propia Iglesia y de la sociedad sobre la importancia que el trabajo juega en la vida de las personas. Un trabajo que sea siempre decente, es decir, digno y acorde a la dignidad de cada persona. De esta manera, la Iglesia se posiciona también en el espacio de lo público haciendo que la fe y el seguimiento de Jesús se descubra en su dimensión humanizadora. Creer no nos aleja del mundo ni nos separa de él: nos ayuda a mejorarlo y a comprometernos en su transformación para ir edificando, en el aquí y ahora de nuestra historia, el proyecto del Reino de Dios.

El siete de octubre se celebra anualmente el Día del Trabajo Decente. Es una fecha que poco a poco va tomando fuerza en el movimiento obrero junto al Primero de Mayo y otras semejantes.

Son ocasiones que nos llevan a reflexionar sobre la realidad compleja del mundo del trabajo en unas circunstancias como las actuales que lo han transformado radicalmente.

En este año esta iniciativa nos invita a poner el foco en la siniestralidad laboral como un factor que afecta muy negativamente en la búsqueda de un trabajo decente. Sabemos que, por desgracia, todavía se producen numerosos accidentes laborales, muchos de ellos mortales.

Siempre son demasiados y terribles para las familias y para los propios compañeros que perciben la precariedad de su trabajo. No podemos mirar para otro lado dejándonos llevar por la indiferencia sino que, como Iglesia y sociedad, hemos de hacer algo.

El papa Francisco tiene un interesante discurso en el que, comentando esta realidad, dice lo siguiente: “Esto ocurre cuando el trabajo se deshumaniza y, en lugar de ser el instrumento mediante el cual el ser humano se realiza poniéndose a disposición de la comunidad, se convierte en una exasperada carrera por el beneficio. Las tragedias comienzan cuando el objetivo ya no es el hombre, sino la productividad, y el hombre se convierte en una máquina de producción”. Y más adelante añade: “La seguridad en el trabajo es como el aire que respiramos: sólo nos damos cuenta de su importancia cuando falla trágicamente, ¡y siempre es demasiado tarde! (…) Pero no podemos acostumbrarnos a los accidentes laborales, ni resignarnos a la indiferencia ante ellos. No podemos aceptar el despilfarro de vidas humanas. (…) No se puede, en nombre de un mayor beneficio, exigir demasiadas horas de trabajo, disminuyendo la concentración, o pensar en contar las exigencias de seguro o seguridad como gastos innecesarios y pérdida de ganancias. (…) Las muertes y lesiones son un trágico empobrecimiento social que afecta a todos, no sólo a las empresas o familias implicadas. No debemos cansarnos de aprender y reaprender el arte de cuidar, en nombre de la humanidad común. La seguridad no sólo está garantizada por una buena legislación, que hay que hacer cumplir, sino también por la capacidad de vivir como hermanos y hermanas en el lugar de trabajo”.

Esta celebración nos debe ayudar a implicarnos en esta urgencia de ir creando entre todos una sociedad de los cuidados. Los empresarios tienen un cometido importante en esta tarea. Ellos exponen mucho de sí mismos para crear empleo y riqueza, para promover el desarrollo social.

Gracias por vuestra vocación y vuestro trabajo al servicio de todos. También los trabajadores tienen un compromiso importante velando y cuidando los espacios laborales para que nos humanicen y creen comunidad. Y los agentes sociales y la sociedad entera deben comprometerse por erradicar esta lacra entre nosotros con una legislación oportuna y real.

Ojalá esta jornada nos despierte y nos ayude a concienciarnos sobre lo que está en juego.

Vuestro hermano y amigo.

Fernando García Cadiñanos

Obispo de Mondoñedo-Ferrol