La número 4 de la lista del PSOE de Narón presenta su dimisión con duras críticas al partido

La número cuatro de la lista electoral del PSOE en las pasadas elecciones municipales al Ayuntamiento de Narón, Isabel Ares Rodríguez, ha presentado en la mañana de este lunes, 5 de junio, su dimisión de dicha candidatura ante la Junta Electoral de zona en Ferrol, paro que se traslado a la sede judicial, haciéndolo además con unas duras críticas hacía el partido.

Así, en declaraciones a los medios de comunicación ha detallado que ha decidido presentar esta renuncia “porque no estuve de acuerdo nunca en cómo se formuló la campaña” y que “nunca hubo una planificación y aunque dejé claro a mis compañeros mi descontento, la campaña no cambió su ritmo y la militancia se ignoró por completo”.

Ares Rodríguez también ha detallado que una semana después de celebradas las elecciones, en donde el PSOE de tener tres concejales a dos, “a día de hoy no se han reunido para nada ni con la militancia, para ver qué decisiones toma el partido”, en concreto, “de lo que va a suceder en el Ayuntamiento, si se va a buscar algún apoyo, si se va a buscar alguna concurrencia, pero nada, no hubo ningún tipo de reunión, no se mueve ficha y ahora nos encontramos que la ejecutiva que quedó fuera está por un lado, el partido está por otro y tenemos unas elecciones generales convocadas para el 23 de julio y no se puede mover ficha en Narón”.

Según ha detallado Isabel Ares, a día de hoy “no sabe quién va a hacer la campaña del PSOE” y que ello “me motiva a salir de esta candidatura por el descontento general, porque no se mira por el pueblo en Narón, es como si hubiera alguien que quisiera que el PSOE desapareciera aquí y yo me quiero fuera de todo esto, ahora sí, aquí termina mi carrera política, pero desde luego tengo mi compromiso de que yo en Narón seguiré velando por los vecinos”.

DIMISIÓN DE JORGE ULLA

La que fue candidata socialista en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo, ha incidido en que “veo que las cosas no van por buen camino y no me gusta que el PSOE se manipule así a Narón desde algunos despachos” y que si el objetivo “era sacar más concejales, lo cual no se consiguió, si el candidato es coherente, ya que dijo que si no lo conseguía que iba a dimitir, pero de momento no dio un paso adelante ni para hablar con la militancia, ni siquiera con el grupo que íbamos en la candidatura de lo que iba a hacer y esto no me parece normal”.

A preguntas de los medios, sobre cual es el camino que tiene que emprender el candidato a la Alcaldía, Jorge Ulla, ha detallado que “él dijo en campaña que venía para gobernar Narón, que se creía muy capaz de ello, y que si los resultados alcanzados no fueran esos, que de ninguna momento iba a pactar con Terra Galega e incluso dimitiría y volvería a su trabajo normal”, ha incidido.

Sobre la campaña electoral ha abundado en que “no hubo ningún tipo de planificación y que no se podía dar un paso sin que desde algún despacho o altas esferas nos dieran permiso”, en alusión a la dirección del PSdG y Valetín González Formoso, asegurando que “yo personalmente he vivido varias campañas electorales, no como candidata, pero sí he participado en varias y nunca en la vida me sentí tan censurada como en esta campaña, ya que ha detallado que “era una censura total y no se nos dejaban avanzar, se nos prometió una ayuda que nunca llegó y no se nos dejaba trabajar”.

INTERÉS

Por último, Isabel Ares ha asegurado no entender “el interés de que Narón caiga de esta manera, porque ahí había tres personas trabajando que fueron totalmente destituidas”, en alusión a los actuales ediles que fueron apartados del gobierno, “se pudo haber hecho de otra manera y no llegar al pacto, porque si el PSOE quería tener su plan de trabajo, lo pudo haber impuesto igual sin llegar a los extremos que se llegó”, y así ha detallado que “no me gustó ya la manera en que se hizo desde un principio y cuando me vi dentro de esta candidatura yo creí que era para trabajar de otra manera” y que de esta manera “aquí han trabajado cuatro personas, las que les convenían a los de los despachos y todo organizado desde fuera de Narón y a mí eso no me gustó”, ha sentenciado.