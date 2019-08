Un nuevo decreto regulará los asentamientos ilegales de caravanas

En la mañana de este miércoles 21 de agosto la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, se reunió con el presidente de la Asociación Galega de Campings, Delfín Fidalgo, en las inmediaciones del Camping de Valdoviño para dar a conocer el nuevo decreto que regulará el asentamiento de este tipo de vehículos turísticos. En el nuevo decreto se van a llevar a cabo varias novedades: primeramente habrá una modificación en la clasificación de las zonas de acampada, donde los campings pasarán de tener tres categorías a cinco estrellas para una mejor identificación, además de permitir la tematización de estas zonas de acampada. También afirmó Nava Castro que los vehículos turísticos en tránsito podrán estar un máximo de dos días en aquellas áreas reservadas específicamente para ello, aunque será el municipio correspondiente el encargado de vigilar estos alojamientos periódicos.

Con este nuevo decreto, que también se ha implementado en varias comunidades autónomas, se pretende desde la Xunta de Galicia equiparar la normativa turística gallega a la europea, tal y como ha afirmado el presidente de la Asociación Galega de Cámpings, Delfín Fidalgo.

"Si en calquera concello galego se instalaran un par de tendas de campaña pronto as autoridades as retirarían, pero no caso das autocaravanas non", recriminaba Delfín Fidalgo, que ve en estos estacionamientos una competencia desleal para todos los campings gallegos homologados.