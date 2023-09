Nueva protesta contra la Xunta de los propietarios de terrenos situados en As Fragas do Eume

Los propietarios de terrenos emplazados en el parque natural de As Fragas do Eume se han manifestado en la mañana de este sábado, 16 de septiembre, durante dos horas, entre las 11,30 y las 13,30, con una marcha que ha transcurrido por el puente de la carretera N-651 que una las localidades de Cabanas y Pontedeume (A Coruña), para mostrar su rechazo al Plan rector de uso y gestión (PRUX) de este enclave natural perteneciente a cinco municipios, A Capela, As Pontes, Cabanas, Monfero y Pontedeume, y que fue aprobado por la Xunta a principios de marzo de este año.

La presidenta de la Asociación Parque Natural del Eume, Naturaleza y Desarrollo, María Ángeles Pita Balsa, ha detallado, en declaraciones a COPE Ferrol que “seguimos igual después de la última movilización”, ya que “nos dijeron que iban ya a publicar el Plan y no hemos vuelto a tener contacto con nadie”, por lo que ha reclamado “una entrevista ya con la conselleria de Medio Ambiente”.

Así, Pita Balsa ha detallado que la última comunicación con la Xunta se les había trasladado que “había 1,1 millones de euros para comprar terrenos, pero de momento desconocemos el precio y yo, por las cosas que estoy oyendo, nosotros queremos un precio, no un menosprecio”, ha detallado, ya que según ha reseñado “sabemos que hay 0,92 euros el metro cuadrado en las expropiaciones, otros nos dicen por encima del euro, pero ya con 0,92 podríamos hablar, pero yo lo último que he escuchado es que no, que es que la mitad, más o menos”, y que por ello, “nosotros estamos como estamos, pero no para darlo, ni para regalarlo”.

CARBONO

La presidenta de la Asociación Parque Natural del Eume, Naturaleza y Desarrollo ha manifestado que “no nos han dicho un precio de momento y lo que queremos es hablar, que nos entiendan, explicarles y no hablar en diferido, que es lo que estamos haciendo de momento y no sé les ve voluntad real de apostar por tener un parque público”.

Muchos de los participantes portaron unas camisetas reivindicativas

Así, ha detallado que “en la zona de reserva, que son más de 430 hectáreas, y en la zona de uso limitado, que son más de 3.000 hectáreas, sabemos que tenemos un valor”, y que, por lo tanto, “no de explotación de madera, ya lo sabemos, no estamos pensando en plantar ahí” pero que tiene por ello “un valor autóctono, de rescate de carbono, aunque parece que para eso tampoco vale, porque tienen que ser plantaciones con una serie de condiciones determinadas, que ahora estamos investigando a ver qué es lo que hay con este asunto”, porque de momento sobre eso tampoco sabemos, desconocemos cuál es la normativa y vamos a informarnos”.

De esta manera, la propietaria ha detallado que “una de las cosas que vamos a hacer es pedir que un experto, con el que ya tenemos fecha, para que nos informe a ver de qué va esto del rescate de carbono, porque nosotros, toda la gente del parque, tenemos más de 9.000 hectáreas y digo yo que algo de carbono estaremos rescatando, pero que en estos momentos pues como si nada, como si no tuviéramos nada”, ha sentenciado.