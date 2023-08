Nueva movilización de propietarios contra el PRUX del parque natural de As Fragas do Eume

Un centenar de propietarios de terrenos emplazados en el parque natural de As Fragas do Eume se ha concentrado en la mañana de este sábado, durante dos horas, entre las 10,30 y las 12,30, en las inmediaciones del local social de Ombre, en Pontedeume (A Coruña), para mostrar su rechazo al Plan rector de uso y gestión (PRUX) de este enclave natural perteneciente a cinco municipios, A Capela, As Pontes, Cabanas, Monfero y Pontedeume, y que fue aprobado por la Xunta a principios de marzo de este año.

La presidenta de la Asociación Parque Natural del Eume, Naturaleza y Desarrollo, María Ángeles Pita Balsa, ha detallado que “nosotros llevábamos tiempo pidiendo el Plan rector de uso y gestión, pero lo hicieron sin consenso, nos presentaron un borrador y luego lo aprobaron, sin llegar a ningún tipo de acuerdo”.

Así, ha reclamado que a los propietarios de los terrenos “hay que compensarlos” y que el documento aprobado por la Xunta “lo único que se recoge de compensaciones son 1.100.000 euros para dos años para hacer compras, compras de parcelas en el parque”.

De esta manera ha detallado que “en este parque natural tenemos 9.125 hectáreas, de las cuales algo más de 430 son de reserva y más de 3.000 de uso limitado, lo que supone que en casi 4.000 hectáreas no se puede hacer nada, salvo investigación”.

PROPIEDAD SIN PODER SER USADA

Ante este escenario, Pita Balsa asegura que en la práctica esto supone que “los propietarios han perdido todo, los que lo tienen en reserva no pueden hacer nada, con lo cual es como si no lo tuvieran”.

Además, detalla que “en el uso limitado, son unos usos tan limitados que tampoco podemos hacer nada”, detallando que “nosotros desde luego no estamos en contra de que se haga el parque natural, pero lo que no podemos hacer es proponer un parque natural de uso limitado de casi 4.000 hectáreas a costa de los propietarios, que algunos son dueños de una cierta extensión, pero otros son propietarios de pequeñas extensiones, y eso lo entendemos como un abuso”.

Por otra parte, la presidenta de la Asociación Parque Natural del Eume, Naturaleza y Desarrollo ha detallado que “por parte de la Red Natura, de la que formamos desde el año 2004, hay fondos europeos y a nosotros no nos llega nada”, poniendo como ejemplo otros lugares, detallando que “en la zona de Lourizan (Pontevedra), que son algo más de 20 hectáreas, y han dispuesto ahora pues casi 18 millones de euros”, lo mismo que en las islas Cíes, “al que le van a dar como seis millones de euros para eliminar los eucaliptos”, lo que la ha llevado a decir que “las comparaciones son odiosas, pero no se sostienen”.