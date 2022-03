Nueva movilización este domingo en Narón para reclamar la bajada de los precios de los combustibles

Más de mil personas se manifestaron en la mañana de este domingo, 27 de marzo, en una marcha a pie que discurrió por Narón, y más concretamente por la carretera de Castilla, entre Freixeiro y el puente de las Cabras, en donde comienza Ferrol, y posterior regreso al punto de partida.

Los manifestantes reclaman una bajada de los precios de los combustibles, participando en la misma tanto profesionales de la carretera como ciudadanos particulares, al asegurar que a todos ellos les afecta el encarecimiento de los carburantes, para poder realizar sus tareas diarias.

En la marcha, al ser domingo, se pudo ver sobre todo a familias con sus hijos.

NUEVA MOVILIZACIÓN

Por otra parte, para este lunes está convocada una nueva marcha de los transportistas y otros profesionales, partiendo desde el polígono industrial de Río do Pozo, a las 10,30 horas, y discurrir en dirección a San Mateo, para continuar por la carretera de Catabois, dirección al polígono de A Gándara, puente de As Pías, Fene, Neda y regreso por Narón hacía Río do Pozo.