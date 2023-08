Navantia Seanergies firma un acuerdo con una empresa coreana para explorar las posibilidades del sector eólico

La empresa publica Navantia Seanergies y SeAH han firmado un acuerdo de colaboración para el desarrollo de la eólica marina en distintos países del continente asiático, con especial atención a la República de Corea, ya que el Ministerio de Economía, Industria y Energía de este país ha fijado un objetivo de 12 GW de eólica marina en el año 2030, en donde solamente en la zona de la bahía de Ulsan (al sureste del país) se proponen 9 GW de eólica flotante, lo que convertiría esta zona en el clúster de mayor concentración de unidades flotantes del mundo.

Al igual que sucede en el caso español, el desarrollo de la eólica marina debe de hacer frente al desafío de la gran profundidad de sus aguas (entre 100 y 400 metros), de manera que el país optará por tecnología flotante.

El acuerdo fue firmado en las instalaciones de Navantia Seanergies en Fene (A Coruña), por Javier Herrador, director de Navantia Seanergies y Abel Méndez, director Comercial y Desarrollo de Negocio, y por parte de SeAH por Kwonhan Lee, vicepresidente y Juan Kim, director Comercial.

La colaboración entre ambas empresas se centra en la fabricación en la República de Corea de flotadores completos, componentes o materiales fabricados allí o en países donde SeAH cuenta con instalaciones, o podría instalarse, como Estados Unidos y Australia.

SUMINISTROS

SeAH, en asociación con Taiichio and Wolf Projects, es suministrador de buena parte de los materiales para la construcción de las jackets de los proyectos de eólica marina construidos en Navantia Seanergies Fene como los proyectos East Anglia One, Saint Brieuc y Le Tréport, además de las jackets de subestación con construcción en Puerto Real, Le Tréport, Noirmoutier, y Dogger Bank -C.

El acuerdo firmado que incluye los principios para la colaboración futura en cuanto al suministro de materiales en este sector aportará garantías a Navantia Seanergies para hacer frente a los compromisos de proyectos futuros.

Según Javier Herrador, “el acuerdo con SeAH es muy importante para Navantia Seanergies y se despliega en dos áreas que son esenciales en el plan estratégico de la empresa: la internacionalización como suministrador global, y la certeza de suministro de materiales en condiciones preferentes para proyectos en los próximos años, donde es previsible la saturación del mercado”.

Para Kwonhan Lee, “Navantia es el cliente más importante de SeAH Steel, al que agradecemos su confianza por la colaboración estable de los últimos años y a través de este acuerdo se consolida esta colaboración”, según ha detallado.