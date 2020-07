El PP de Narón urge al Concello a que ponga en marcha programas de conciliación para los niños

El grupo municipal del Partido Popular de Narón, a través de su portavoz, Germán Castrillón, urge al Gobierno local a que ponga en marcha programa de conciliación dirigido a las familias que tienen niños de entre 0 y 3 años, y que se vieron perjudicadas por el cierre de las guarderías por la pandemia originada por el COVID-19.

De esta manera, los populares recogen las quejas de muchas familias que, en los últimos días, criticaron que el ejecutivo local no tenga en cuenta su problema a la hora de poner en marcha medidas que permitan la conciliación familiar y laboral de estas personas. “Son vecinos obligados a hacer auténticos malabares para poder cuidar de sus pequeños y, al mismo tempo, seguir desarrollando su trabajo con normalidad”, recordó Castrillón, quien lamentó que el Gobierno local los tenga “olvidados” en un momento tan complicado como el actual.

En este sentido, los populares no acaban de entender los motivos por los que el Ayuntamiento sí puso en marcha actividades para niños de entre 4 y 12 años y, por el contrario, no tuviera en cuenta las dificultades que tienen las familias con niños menores. “Queremos pensar que fue un error y no una discriminación porque eso sí que nos parecería muy grave. Si hay actividades para niños mayores, tiene que haberlas para pequeños de entre 0 y 3 años”, indicó Castrillón.