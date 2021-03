Narón sanciona a empresas del sector de la madera por dañar y no reparar viales municipales

El Ayuntamiento de Narón tiene abiertos varios expedientes derivados del incumplimiento de la ordenanza reguladora de la gestión de la biomasa y de las actividades forestales en el término municipal. El concejal de Medio Ambiente, Santiago Galego, explicó que todos se deben a daños provocados en pistas después de las talas realizadas en diferentes parcelas ubicadas en las parroquias de Sedes y San Xiao.

“Los responsables de los daños en las pistas o en otras infraestructuras debido a la tala de madera deben asumir la subsanación de los daños ocasionados porque así se recoge en la ordenanza y en el caso de no hacerlo se expondrán a la sanción oportuna”, explicó Galego. El edil indicó que “los destrozos en las pistas pueden suponer al causante de los mismos, la empresa responsable de la tala o el propietario de la parcela, no caso de que no se identifique a la empresa, sanciones de hasta 3.000 euros”.

“Los daños se ocasionan en la mayoría de las veces debido al depósito, la carga o el transporte de la madera, al circular por los viales vehículos de gran tonelaje que van deteriorando el firme, una situación que por lo general se agrava en temporada de lluvias”, apuntó el concejal de Medio Ambiente. Galego aseguró que “afortunadamente hay maderistas que cumplen escrupulosamente la normativa, que son la mayoría, pero tenemos que denunciar aquellos casos en los que se incumple y adoptar las medidas estipuladas para erradicar esas prácticas que derivan en el deterioro de infraestructuras municipales que son para uso de todas y todos los vecinos, como es el caso de las pistas forestales”.

DEPÓSITO DE RESIDUOS EN LUGARES INADECUADOS

El concejal también indicó que en las últimas semanas se identificó a un particular y una empresa por depositar residuos en diferentes puntos del municipio. En uno de los casos un vecino de la ciudad depositó voluminosos en una parcela del rural naronés, y en otro una empresa foránea fue localizada por la Policía Local cuando estaba depositando varios tipos de residuos, restos de madera, plásticos, hierro, etc. también en una parcela del municipio. “En este último caso los agentes identificaron a la persona en el mismo momento en el que estaba tirando los residuos, en un vial localizado en las cercanías de la carretera de Cedeira”, apuntó Galego.

“En todos los casos se abrieron los pertinentes expedientes desde el departamento de Medio Ambiente para adoptar las medidas oportunas”, aseguró el edil. Asimismo, subrayó la importancia de que “todas y todos nos concienciemos en que hay que erradicar este tipo de prácticas porque disponemos de instalaciones como el Punto Limpio de Río del Pozo para depositar diferentes tipos de residuos, evitando los daños medioambientales y al paisaje propios de este tipo de prácticas, que tendrán la correspondiente sanción”.