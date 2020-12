Narón recibe el premio del Ministerio de Educación y la FEMP por un proyecto contra el absentismo escolar

El Ayuntamiento de Narón recibió del Ministerio de Educación y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el premio por el proyecto “Intervención en casos de absentismo escolar”, concedido el pasado mes de marzo y que, debido a la actual situación sanitaria, se envió ahora al Consistorio.

La alcaldesa, Marián Ferreiro, y las ediles de Educación, Mercedes Taibo, y Bienestar Social, Catalina García, mostraron el galardón otorgado y el diploma que acredita esa concesión del premio al Ayuntamiento de Narón.

“Se trata de un programa basado en la intervención socioeducativa con menores y sus familias desde el ámbito de la educación social, encaminado a prevenir y controlar los casos de absentismo escolar y en el caso de detectar este tipo de conductas tratar de erradicarlas”, explicó Ferreiro.

El trabajo realizado el pasado curso no dejó de hacerse, aunque sí tuvo que adaptarse con motivo de la situación sanitaria, al igual que sucede en la actualidad, “porque se están registrando casos de alumnado que no quiere ir al colegio, o que sus familias no quieren mandar, ante el temor a poder contagiarse de la COVID-19”, indicó.

Narón obtuvo el premio al proyecto “Intervención en casos de absentismo escolar” en el marco del “V Concurso de Buenas prácticas municipales en la prevención e intervención frente al absentismo y el acoso escolar”.

La distinción se enmarca en la categoría de prevención e intervención frente al absentismo escolar en municipios de más de 20.000 habitantes. Desde la FEMP informaron que en las próximas semanas se publicará el “V Catálogo de Buenas Prácticas Municipales en la prevención e intervención frente al absentismo y el acoso escolar”, en el que se incluirá el programa desarrollado desde el Ayuntamiento de Narón, además de los otros premiados en esta convocatoria.