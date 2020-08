Narón modifica la ordenanza reguladora de la tasa por utilización de instalaciones deportivas

La alcaldesa de la ciudad, Marián Ferreiro, presidió en la mañana de ayer, miércoles 19 de agosto, el pleno extraordinario en el que se aprobó la modificación de la ordenanza fiscal nº 13, reguladora de la tasa por utilización de las instalaciones deportivas. La medida se lleva a cabo para avanzar hacia la nueva normalidad debido a la situación provocada por el Covid-19 y, en concreto, atendiendo a sus repercusiones en el campo deportivo.



El concejal de Hacienda, Román Romero, explicó que las modificaciones aprobadas permitirán incluir aspectos que no estaban incluidos en la ordenanza y que harán posible adaptarla a la actual situación. Entre los cambios figura, tal y como indicó, la inclusión de una modalidad de pago proporcional para permitir aumentar o disminuir, según el caso, el número de sesiones para determinadas actividades. Asimismo, se reducirán algunas tarifas para paliar “los efectos adversos que la nueva normalidad ocasiona a clubes y entidades deportivas en el desarrollo de las actividades que llevan a cabo en las instalaciones municipales”.

Esos efectos, tal y como figura en el pertinente informe, implican cambios y limitación en el número de deportistas que pueden acceder a las instalaciones, restricciones sobre el uso de duchas y vestuarios, del tiempo de uso autorizado de las instalaciones… para minimizar posibles riesgos de contagio del coronavirus entre las usuarias y usuarios de las instalaciones deportivas municipales.

La nueva ordenanza entrará en vigor al día siguiente de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerá vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Finalmente la alcaldesa explicó que esta modificación se realizó “para que pueda entrar en vigor lo antes posible, adelantándonos a los avances en esta situación de nueva normalidad” y recalcó que “desde el gobierno local estamos también trabajando en una nueva ordenanza que contará con las aportaciones de clubs y otras entidades deportivas”.

RESPUESTA DEL BNG

El grupo municipal del BNG de Narón reclamó en palabras de su concejal titular de la comisión de hacienda, Geno Carballeira, “más democracia y posibilidades para las entidades y vecindario de Narón”. El grupo del BNG pide que se modifique el reglamento para que se pueda acceder a las instalaciones deportivas, de manera que se garantiza a las entidades de Narón que no paguen en exceso o se mantenga la misma cantidad que para otras que lo hacen con fines de lucro .

Desde el gobierno se defendió que a las entidades sin ánimo de lucro no se les suene cobrar siempre y cuando añadan que se organiza desde el ayuntamiento. Desde el BNG reclaman que esté escrito, “para saber en qué casos se da y no dependa de amistades. Las entidades y asociaciones no están para hacer actividades para el gobierno, y deben hacerlo con garantías y con una ordenanza clara y por escrito”, argumenta Geno Carballeira. Es por este motivo por el que el BNG no votó a favor del único punto del pleno extraordinario.