Narón estrenó en sus tres polígonos industriales la limpieza viaria con cargo al nuevo contrato

Los tres polígonos industriales de Narón, A Gándara, As Lagoas y Río do Pozo, disponen desde hace unas semanas de servicio de limpieza viaria. La alcaldesa, Marián Ferreiro (TeGa), y el edil de Servicios, Ibán Santalla, se desplazaron al parque empresarial de Río do Pozo para comprobar el avance de los trabajos.

Ferreiro destacó que “la limpieza viaria de los polígonos es una de las mejoras incluidas en el nuevo contrato de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria del Ayuntamiento, una acción que permitirá mejorar considerablemente el servicio en los tres polígonos industriales de nuestra ciudad”.

Ferreiro explicó que “cada lunes, miércoles y viernes un equipo formado por operarios de la empresa adjudicataria de este servicio se encarga de realizar estas tareas, para las que cuenta con una barredora, material de desbroce y una retroexcavadora, entre otros”.

La alcaldesa incidió en que estas tareas “cambiarán la imagen de los polígonos industriales, contribuyendo también con este servicio que pasa a tener un carácter fijo, porque se venía realizando de manera puntual”.

NUEVOS CONTENEDORES

A mayores, la renovación de los contenedores, que ya están llegando a la ciudad y la implantación del contenedor marrón para la quinta fracción, Residuos orgánicos es otra de las mejoras contempladas en el nuevo contrato de recogida de RSU y limpieza viaria de Narón.

Con motivo del reinicio del feirón de Santa Icía, en A Solaina, la empresa adjudicataria del servicio es también la encargada de realizar la limpieza de la zona tras la realización de este evento, que tiene lugar el primer domingo de cada mes.

Asimismo, hace tan sólo unos días comenzaba a trabajar en la ciudad la primera barredora eléctrica y desde la entrada en vigor del nuevo contrato también se reforzaron los trabajos de desbroces en la zona rural al trabajar un equipo de operarios en horario de tarde durante los meses del año en los que se intensifican estas tareas y contar además con un total de cuatro tractores, tres a mayores del que se encargaba habitualmente de este trabajo.

El Ayuntamiento destinó una partida de 30 millones de euros para el contrato, los próximos diez años, para este servicio en todo el término municipal.