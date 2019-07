Narón convoca de nuevo una reunión para los afectados por el cierre de la escuela de Pedroso

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, ha convocado para hoy 31 de julio una reunión a las 18:00h con las familias de los niños afectados por el posible cierre de la escuela rural de Pedroso. La decisión de no volver a abrir las puertas del centro es consecuencia de que el pasado lunes el Diario Oficial de Galicia (DOG), publicase la Orden de modificación de las unidades y puestos de trabajo docentes de los centros públicos, dependientes de la Consellería de Educación en los ámbitos educativos de Infantil, Primaria y Especial. En el citado documento no se alude al CRA de Narón, en el que se integra la citada escuela rural de Pedroso, por lo que al no dotarlo de personal docente, todo indica qué Educación no reabrirá el centro en el próximo curso 2019-2020.

La edil naronesa ha tachado esta decisión como una falta de respeto a los vecinos y vecinas de Narón al no recibir a los respresentantes del gobierno local y no atender las necesidades de las familias. Están esperando que la Valedora do Pobo se pronuncie sobre este asunto, después de habérselo trasladado hace unas semanas, ya que en Pedroso se cumple el requisito de tener a seis niños matriculados. La reunión de esta tarde con las familias tendrá lugar a las 18:00h en el Ayuntamiento, donde también estarán presentes los portavoces de los grupos municipales. En el mes de junio padres y madres entregaron 1.629 firmas reclamando la reapertura de la escuela unitaria.