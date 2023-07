Narón aprueba en pleno un modificado de crédito que permitirá realizar inversiones de dos millones de euros

La corporación local de Narón aprobó en el pleno ordinario de fin de mes, celebrado este pasado jueves, un expediente de modificación de créditos por importe de algo más de dos millones de euros. El portavoz de TEGA, Román Romero, explicó que una parte de ese modificado se destinará a las partidas que corresponden al Ayuntamiento para cofinanciar actuaciones de los fondos Next Generation. La redacción de un plan de accesibilidad universal, la reforma de la plaza de Galicia; la pacificación y humanización de los entornos escolares de los centros CEIP A Gándara, IES Terra de Trasancos y As Telleiras, CEIP A Solaina, CEIP Virxe do Mar, CEIP Ponte de Xuvia, CEIP Piñeiros, CRA de Narón, CPI Jorge Juan, CPI Ayala, CPI Santiago Apóstol y CPI O Feal, las obras de mejora de paradas de transporte público, y la conexión peatonal del Río Inxerto en la avenida de Santa Icía, forman parte de las actuaciones que se acometerán con cargo a fondos europeos.

Asimismo, con cargo al modificado se contemplan otras obras de reparación y mantenimiento de vías públicas, varias actividades culturales, deportivas y de ocio, el mantenimiento y reparación de instalaciones deportivas municipales, campañas de apoyo al sector comercial y hostelero de la ciudad, reparaciones en edificios municipales, una partida específica para el convenio del servicio de madrugadores del colegio de Pinos, y algunas certificaciones finales de obras, tal y como se recoge en el expediente aprobado con los votos favorables de TEGA y BNG y con la abstención de los ediles populares y socialistas.

Al pleno se llevó también una declaración institucional de apoyo al colectivo de trabajadoras de las Escuelas Infantiles Municipales, a través de la que todos los grupos políticos de la corporación defendieron la profesionalidad del personal y manifestaron su apoyo al colectivo de personas trabajadoras de estos centros en sus reivindicaciones, en concreto mejoras de sus condiciones laborales para que “sean más dignas y justas” y para poder recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.

En la sesión plenaria se declararon de interés y utilidad municipal las obras de instalación de un ascensor en el CEIP plurilingüe Virxe do Mar y de la reparación de canalones y tejado en la Asociación Nuestra Señora de Chamorro y también un convenio de colaboración entre la asociación Cometa y el Ayuntamiento de Narón en materia de colonias felinas.

En el apartado de mociones, se aprobó con la abstención del PP la presentada por el PSOE reclamando a la Xunta la reapertura de la unidad de cuarto de Infantil en el CEIP de A Gándara para el próximo curso. Desde el centro manifestaron que la ratio del curso 2023-2024 es de 22 matrículas de nuevos alumnos y alumnas, lo que permitiría mantener dos unidades con un ratio de 1:11.

Las dos mociones presentadas por el BNG, una sobre la señalización inclusiva para personas invidentes en los edificios públicos de Narón y otra para la retransmisión por streaming y en directo de los plenos municipales, se aprobaron por unanimidad.