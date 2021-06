Narón abre el plazo de inscripción en las actividades de los programas de Envejecimiento Activo

La concejal de Bienestar Social, Catalina García, anunció la apertura del plazo el jueves 1 de julio, en las actividades del curso 2021-2022 del programa municipal de Envejecimiento Activo y del programa Comunitario. Se desarrollarán en el Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros, en el centro de las Viviendas de A Mariña y en locales sociales de la zona urbana y rural, al igual que en años anteriores.

En cuanto al programa de Envejecimiento activo se ofertarán varias actividades y tendrán preferencia las personas mayores de 60 años empadronadas en Narón. La edil naronesa avanzó que se impartirá gimnasia rehabilitadora, yoga, memoria, apoyo a la informática, labores, un taller de enredar y otro de lecto-escritura y canciones de animación y canto coral.

“Se trata de propuestas de entre una y dos horas por sesión y que se imparten una o varias veces a la semana, dependiendo de la modalidad”, indicó García. Sobre las mismas destacó, como novedad este año, la propuesta del taller de enredar, “dirigido a personas mayores de 60 años de la ciudad y que viven solas y está pensado para animarlas la que interactúen entre ellas, conozcan otras personas y facilitarles información del municipio, dando así un paso más desde el Ayuntamiento para acercarnos la ese colectivo, a lo que animamos a participar en esta actividad que se va a desarrollar en el Manuela Pérez Sequeiros”.

El programa comunitario incluye sesiones de gimnasia rehabilitadora, yoga, memoria, pilates, zumba, danza oriental, musicoterapia, bailes latinos, costura, corte y confección, taller de aportación a las nuevas tecnologías, english coffee y talleres de cocina para personas adultas. A mayores, a lo largo del curso también se organizarán muestras fotográficas y artísticas, charlas y debates y actividades extraordinarias.

En cuanto a las inscripciones en las actividades de Envejecimiento activo, las personas mayores de 60 años que estén matriculadas este mes, tengan las cuotas pagadas al día y no soliciten la baja quedarán inscritas en la actividad. Las nuevas inscripciones para las actividades organizadas son para mayores de 60 años empadronados en Narón y en el caso de quedar vacantes podrán anotarse menores de 60 años empadronados en Narón con un informe médico que acredite la conveniencia de la realización de la actividad adaptada la esta edad y no estar imposibilitado para realizarla. Las personas no empadronadas en Narón mayores de 60 años o menores que cumplan los requisitos indicados también tendrán opción a plaza en el caso de quedar vacantes.

Las inscripciones pueden tramitarse en el caso de las actividades que se llevarán a cabo en el Manuela Pérez Sequeiros y en las Viviendas de la Mariña a través del teléfono 981 102 152 –de 8.30 a 13.30 horas; y en el caso de las que se impartirán de nuevo en los centros cívicos en los que se venían haciendo en años anteriores habrá que anotarse en la Sede electrónica del Ayuntamiento o de manera presencial en el Servicio Sociocomunitario de Narón –primer piso, de 8.30 a 13.30 horas-. La información al completo de estos programas municipales puede consultarse en el Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros, en el de las Viviendas de la Mariña, en el Ayuntamiento y a través de la web del Ayuntamiento.