Municipios de Ferrolterra se proyectarán en todo el país gracias la serie “Rapa” que se graba en esta zona

Hasta seis municipios de la comarca de Ferrolterra, Ferrol y Cedeira de manera significativa, además de Narón, Ortigueira, San Sadurniño y Valdoviño, se proyectarán en todo el país gracias a la serie “Rapa” que se graba en estos territorios para la plataforma Movistar+.

Se trata de un trabajo de la productora gallega Portocabo, cuyo máximo responsable, Alfonso Blanco "Fosco", ha detallado que este trabajo es gracias a la confianza que “tiene depositados en nosotros Movistar+, sobre todo tras el éxito de nuestro anterior trabajo, “Hierro”, que tan buenos resultados ha cosechado”.

Dichas manifestaciones las ha realizado Alfonso Blanco en Cedeira (A Coruña), durante un encuentro realizado con medios de comunicación en el que también se han dado cita el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, el consellerio de Cultura, Román Rodríguez, los alcaldes de la mayoría de las localidades que acogerán el rodaje, así como los actores principales de la serie, Javier Cámara e Mónica López, además del director de la serie, Jorge Coira y Susana Herreras, de Movistar+.

EXTERIORES

“Fosco” ha destacado que “estamos en una comarca realmente fascinante, con un entorno, una cultura y siendo además una de las tierras más antiguas de Europa”, con tradiciones como el monte comunal o “la rapa das bestas”, agradeciendo la colaboración de “todas las administraciones para este rodaje”.

El directo de la serie, Jorge Coira ha detallado que “siempre es un placer volver a casa para rodar y es un lujo poderlo hacer en siticos como este, en donde Ferrol y Cedeira tienen un protagonismo especial, cargado de elementos dramáticos y en donde para nosotros es un placer hacer esto”, incidiendo en que el argumento gira en una similitud con “Hierro”, en donde también ha ensalzado los actores que conforman el reparto de la serie.

Un momento del rodaje en la proximidades de la playa de la Magdalena - FOTO: Cedida

El actor principal, Javier Cámara ha asegurado que “estoy feliz, acabamos de empezar y tengo muchas motivaciones por hacer esta serie, una de ellas por la lluvia, algo que me encanta”, además de reseñar que “normalmente a mí no me ofrecen papeles de este tipo”, en sentido cómico, ya que “en la primera escena ya matan a alguien y además soy el testigo”, ha detallado, incidiendo en que “yo siempre digo que estas cosas no se hacerles, pero me apetecía mucho y aquí estoy”, incidiendo que está muy ilusionado por poder trabajar con Mónica López, trasladando esta que en su caso “estoy muy feliz de este trabajo, en donde tengo que interpretar un papel de una gallega que lleva aquí mucho tiempo, en donde tendré que investigar y pienso que me ha tocado la Lotería, ya que es un personaje el mío complicado, porque le pasa algo muy al principio de la serie”.

APOYO ECONÓMICO

Por su parte, el delegado del Gobierno, José Miñones, ha mostrado su confianza en el papel que jugará el sector audiovisual de Galicia en la materialización del plan “España Hub Audiovisual Europeo”, que impulsa el Gobierno central, incidiendo en “la importancia de relanzar el cine y el sector audiovisual”, en donde además ha reseñado que se ha colaborado en la tramitación de los permisos y en facilitar los protocolos de seguridad, además de contar con la colaboración de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña para la grabación de la serie.

Por último, el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, ha destacado la concesión de una ayuda de 300.000 euros a este proyecto, que lo convierte así en el primer adjudicatario del nuevo Hub Audiovisual de la Industria Cultural, destacando “la época de esplendor y de madurez que ha alcanzado el sector audiovisual gallego en los últimos 30 años, con títulos cada vez más internacionales y con un reconocimiento mayor que nunca”, ensalzando también la presencia de grandes actores de nuestra comunidad, como son Lucía Veiga, Eva Varela, Toni Salgado, Berta Ojea, Iría Sobrado, Tito Asorey, Ricardo Barreiro o Mabel Rivera, entre otros.