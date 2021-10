"Monfero di non" crea un archivo para ver en 3D la ubicación real de los proyectos eólicos en Galicia

Los afectados por los diferentes polígonos eólicos que se están tramitando tanto en Galicia como en el resto del estado ya se pueden ver en 3D tanto la ubicación exacta de los aerogeneradores como la distancia real a la que quedarían de sus casas, gracias a un archivo elaborado por la plataforma "Monfero di non".

Para poder acceder la esta información tan sólo es necesario haber instalado en el ordenador el programa Google Earth Pro y descargar el archivo https://mega.nz/file/BvRh0Y7Q#sQ9G6aYOFwYeHIL1quG8plghFI7tPek4wb-m-yr_d5E que se puede encontrar en la página de la plataforma PLATAFORMA MONFERO DI NON.

El archivo contiene información sobre 111 parques industriales eólicos y fotovoltaicos de los que 73 están en Galicia. Incluye también datos de otros parques en Aragón, Asturias, Cantabria y Castilla León.

Además de la situación real de los aerogeneradores y las líneas de alta tensión, el archivo permite ver el impacto de los polígonos eólicos sobre los núcleos de población afectados. También muestra información sobre las traídas de agua en algunas zonas y sobre el patrimonio protegido natural y arqueológico que queda afectado por las infraestructuras industriales. Gracias a este archivo también se puede como los eólicos se proyectan sobre las reservas de la biosfera de Galicia o rodeando el parque natural Fragas do Eume.

Este archivo es una herramienta fundamental para que no solo los afectados por los polígonos eólicos si no la población en general "pueda tomar conciencia del enorme impacto que la proliferación de estos proyectos tendrá sobre el territorio", argumentan desde la plataforma.

El archivo permite ver la cantidad de proyectos fragmentados que existen actualmente en Galicia para impedir así la intervención estatal y que su tramitación sea más rápida.

Los afectados pueden ver la distancia real de los aerogeneradores a sus casas

AEROGENERADORES A MÁS DE UN KILÓMETRO

Por otra parte y con respeto el anuncio de la Xunta de Galicia sobre la paralización en la tramitación de nuevos parques eólicos, la plataforma "Monfero di non" considera que no se trata más que de una acción de propaganda por parte del gobierno gallego para calmar la movilización social que se está llevando a cabo. “ Frenan la tramitación porque es tal la avalancha de proyectos que son incapaces de darle salida administrativa, y de paso aprovechan para ganar el favor de la opinión pública”, subrayan desde el colectivo.

Por eso, para la plataforma, el anuncio de la Xunta no supone ninguna mensaje esperanzador ya que además no afecta a los parques ya en trámite como es el caso de los dos que se proyectan en Monfero: Pena do Corvo, de Iberdrola y Taboada de EDP.