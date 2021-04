Moeche aprueba un presupuesto municipal de 2,3 millones de euros para el 2021

El Pleno del Ayuntamiento de Moeche celebrado en la tarde del pasado viernes aprobó un presupuesto municipal que este año ascenderá a 2.306.465,99 euros tanto en los capítulos de gastos como en los de ingresos. La cifra sube algo más de 258.000 euros con respeto al año pasado, lo que supone un incremento de un 12,62%, debido principalmente a unas mayores previsiones económicas en el apartado de inversiones. De hecho, en el presupuesto 2021 se recoge la ejecución de 16 proyectos cuantificados en su conjunto en 952.000 euros que se van a financiar con transferencias de otras administraciones -sobre todo de la Diputación de A Coruña- en un 86%, mientras que el 14% restante será asumido por el consistorio con recursos propios.

















La inversión social del Ayuntamiento se encuentra reflejada en el apartado de personal y en el de las transferencias corrientes. En el primer caso la propuesta de la alcaldía sometida el viernes a la consideración del pleno explica que el gasto de personal se situará en 601.100 euros -un 9,70% más que el año pasado y un 29% del total del presupuesto-, dado que, entre otros puestos, se contemplan dos plazas temporales para reforzar el Servicio de Ayuda en el Hogar, otra de agente de igualdad y una tercera para desempeñar labores de administración en el departamento de Servicios Sociales, todas ellas cubiertas con subvenciones finalistas de la Xunta de Galicia y de la Diputación.













Además también hace falta tener en cuenta la consignación económica para las contrataciones de tres personas desempleadas a través del Plan de Inserción Laboral de la Diputación. Sin salir del ámbito social, ni tampoco del capítulo de personal, cabe esperar que la partida se vea incrementada en breve con el Aprol Rural promovido por la Xunta de Galicia que, al igual que el plan provincial, también permitirá la contratación de personas desempleadas para efectuar trabajos de conservación y de prevención de incendios en el territorio.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

TRANSFERENCIAS CORRIENTES













La otra pata de la inversión social prevista por el Ayuntamiento para este año son las denominadas "transferencias corrientes" para familias, colectivos y pequeños negocios. La ayudas para estudios se destinarán 20.000 euros, otros 10.000 se reservan para garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las familias con menos recursos y 10.000 más servirán para complementar con alrededor de 1.000 euros las solicitudes subvencionadas a través el Plan de rescate de la hostelería de la Xunta. Además este año también se recuperan las ayudas en concurrencia competitiva para los colectivos socioculturales del municipio -6.000 euros- y se reeditarán los convenios nominativos con la ANPA del CEIP San Ramón 2.500€, con la ACDR Moeche 3.000, con la Escudería Moeche 2.500 y con la Asociación Irmandiños de Moeche, que percibirá 3.000 euros.









Fuera de estas líneas nominativas y de concurrencia, hay que recordar también los 6.000 euros del Fondo de contingencia. Este fondo está pensado para cubrir necesidades imprevistas e inaplazables del propio consistorio y que no dispongan de reserva económica en ningún capítulo del presupuesto. A él también se podría acudir en el caso de urgencias puntuales de tipo social, ya sea para complementar apartados donde los recursos no sean abondos o habilitando aportaciones extraordinarias que no estuvieran previstas.









LAS INVERSIONES CRECEN UN 34%









En la relación de capítulos del presupuesto municipal lo que más crece son las inversiones en obras e infraestructuras básicas. Las cuentas de 2021 reflejan una previsión inicial de 952.315 euros, lo que significa un 34% más que en 2020. Parte de la consignación económica se refiere a obras que ya están ejecutadas pero que se pagarán en este ejercicio, como es el caso del centro de transformación alimentaria, subvencionado mayoritariamente con fondos europeos y provinciales, o de las bancadas del campo de fútbol.













A mayores de estos hay otros 14 proyectos que sí son actuaciones que se van a llevar a cabo este año, referidos a reparaciones viarias, acondicionamientos de espacios públicos, mejoras en ahorro energético y ampliaciones de las redes de abastecimiento y saneamiento. Grande parte de ellos se financiarán con cargo a los fondos del Plan Único de Ayuntamientos de la Diputación.









AUMENTAN LAS TRANSFERENCIAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES













Los presupuestos municipales tienen dos partes: por una parte los gastos y de otra los ingresos con los que se prevén cubrir esos gastos. Por lo tanto las cifras deben ser idénticas en ambos apartados, es decir, si se van a gastar 2,3 millones de euros en inversiones, en el funcionamiento municipal y en todos los otros servicios que presta el ayuntamiento, también deben tenerse previstos otros 2,3 millones.









En la descripción de los ingresos que aparece en el cuadro presupuestario para 2021 se aprecia una contención en la recaudación vía impuestos directos e indirectos, en el primer caso incluso se recaudará menos, de manera que entre "contribución", "rodaje" e IAE se espera disponer de 317.000 euros y por licencias de obras hay una previsión de ingresar 20.000 euros. Por tasas, precios públicos y otros ingresos basura, abastecimiento/saneamiento..., se calcula cubrir aproximadamente 226.290 euros. Este último número sube un 1,21% con respeto al año pasado, aunque no tanto por la subida de cuotas tributarias y tarifas, sino por el hecho de que, tomando los ingresos reales de 2020, este año se calculó una previsión que se ajuste más al efectivamente recaudado.









Donde sí se nota un alza acusada es en las transferencias de capital. Son 822.725 euros -casi 225.000 más que el año pasado- procedentes de otras administraciones en forma de subvenciones -Diputación y Junta principalmente- para afrontar gastos derivados de la pandemia y para sufragar la contratación de personal.









El presupuesto municipal de Moeche fue aprobado con cinco votos a favor del BNG, mientras que el PP optó por la abstención. El documento se expondrá al público durante 15 días. Entrará en vigor automáticamente siempre y cuando no se presente ningún alegato.