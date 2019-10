La ministra de Transición Ecológica asegura que la central de Endesa "tiene un recorrido relativamente corto"

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que "hay margen" para "buscar alternativas" industriales a la central térmica de Endesa en As Pontes, si bien después ha augurado: "Tal y como la conocemos, probablemente tenga un recorrido relativamente corto".

En una entrevista concedida este domingo a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, la ministra cree que "es imposible pensar" que la planta pase de funcionar con carbón a hacerlo "íntegramente con biomasa".

"La biomasa es una solución que a escala es interesante, pero hay que ver el recurso disponible. En su integridad no es viable, en esto estoy de acuerdo con la Xunta, pero también me parece que tenemos que explorar el margen de viabilidad del que exponemos porque eso nos permite crear un foco de atracción para otras iniciativas en la comarca, que eso es lo importante", ha manifestado Ribera.

Además, ha afeado al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que declare que apuesta por políticas de cambio climático "porque le preocupan sus hijos y sus nietos" mientras dice "que hay improvisación" por parte del Ejecutivo central. "Denota una falta de respeto total, incluido a sus compañeros que fueron los que pecaron de alguna mentirijilla", ha denunciado.

En este contexto, Teresa Ribera ha acusado a Feijóo de "demagogia" en la crisis industrial de la Comunidad gallega y dice echar de menos "mayor" colaboración por parte de la Administración autonómica. "Hasta donde yo conozco, el gobierno del señor Feijóo se ha mostrado más colaborador en el caso de Meirama en lugar de combatir negando la realidad", ha proseguido.

ENDESA "HA ENGAÑADO" CON SUS CUENTAS

Sin embargo, la titular del Ministerio para la Transición Ecológica también se ha dirigido a la empresa para afearle que "ha engañado" con sus cuentas para dar una "falta impresión" de viabilidad. "Para nadie era una sorpresa los plazos de 2020 y de limitaciones en emisiones de gases de efecto invernadero y del precio del CO2 a partir del 1 enero del 2019".

"Es más, cuando a mi Endesa me comunica que están acometiendo inversiones y que es rentable que puede seguir funcionando en el marco europeo, yo me lo creo. Y me encuentro en junio de 2018 que de las 14 plantas de carbón que había en España (...) no había nada, la negación de la realidad. Se iba a los pueblos a decir que no se preocupen, que vamos a resistir como una aldea gala. Es una irresponsabilidad total, es tomar a la gente por tonta", ha esgrimido Ribera.

Y es que, tal y como ha manifestado en la entrevista, lo que había comunicado la empresa "es muy serio": "Que habían hecho sus cálculos de su rentabilidad y de su viabilidad en base a unos precios de CO2 que sabían que no se iban a materializar, porque la Unión Europea ya había publicado una modificación de su sistema de comercios de emisión que aseguraba que se iba a mover entre 25 y 30 euros la tonelada desde el 1 de enero de 2019".

Sin embargo, en palabras de la ministra, la empresa había hecho "un cálculo de rentabilidad que fijaba el precio de CO2 en el entorno de 5 y 7 euros hasta prácticamente 2013". "Por tanto, eran unas cuentas trucadas", ha concluido.