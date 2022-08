Más de 250 vehículos se darán cita este fin de semana en la tercera edición del Gulliver Fest de Narón

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, se desplazó en la mañana de este martes, 2 de agoto, junto con los ediles de Cultura, Guillermo Sánchez Fojo, y Turismo, Natalia Hermida, al área recreativa de Pedroso, para anunciar, junto con Ángel Sánchez y Martín Vázquez, presidente y secretario respectivamente de la Asociación FurgoGalicia, que este viernes comenzará en esta ubicación una nueva edición del Festival de la Cultura Viajera Gulliver Fest.

Las personas interesadas en inscribirse en la zona camper pueden aún hacerlo a través de la web: www.gulliverfest.es donde se puede consultar toda la información de este evento, con numerosas actividades y conciertos con entrada libre.

El viernes, 5 de agosto, la zona camper y de autocaravanas –en la que se inscribieron algo más de 250- abrirá a las 10.00 horas y el festival a partir de las 16.00 horas. Media hora más tarde tendrá lugar un taller de upcycling, para realizar una mochila festivalera –habrá que llevar una camiseta o sudadera que ya no se utilice-. A las 18.00 horas será la primera charla viajera, con Rubén Prieto, que hablará del día a día y la legislación sobre vivir en una caravana, una experiencia en la que acumula ya cinco años.

A las 19.00 horas habrá talleres para aprender a orientarse, sobre introducción a mapas y brújula y a las 22.30 abrirá los conciertos de esta edición un DJ, que pinchará diferentes estilos musicales.

SÁBADO

El sábado, día 6, se retomará la programación a las 9.00 horas, con una carrera de orientación en la que participarán más de un centenar de personas y a las 9.30 habrá una sesión de yoga, abiertas en ambos casos a la participación general. Continuará el festival con dos nuevas charlas viajeras, una a las 10.30 con “Titin around the world”, sobre viajar para aprender y comprender con una experiencia por Irán y Kurdistán, y otra a las 11.15 sobre peligros y riesgos en actividades del medio natural y técnicas de supervivencia. También por la mañana comenzará a funcionar el mercado, a las 12.00 horas, y a las 12.30 habrá teatro musical para público familiar, con la compañía Teatro sobre ruedas. La programación matinal finalizará con el concierto, a las 13.30, de Martins Aneiros Band. En la tarde del sábado, a las 16.30 horas, habrá una nueva representación de teatro musical con Teatro sobre ruedas y de 17.00 a 20.00 se podrá participar en un taller para crear chapas del Gulliver Fest. A las 15.00 horas será la charla viajera de Roberto Sastre, “El Pekín Express canino”, que hablará de un viaje de tres años en Asia con sus perros y a las 19.00 será la del periodista Nicolás Castellano, sobre “El viaje no deseado”. A continuación será el turno de la música, con los conciertos de Brassica Rapa -20.00 y 22.30 horas-, Missisipi Queen & The Wet Dogs -21.00-, y de Festicultores Troupe -23.00-.

DOMINGO

Finalmente, el domingo 7 se retomará el yoga a las 9.30 horas y a las 10.30 comenzará la charla viajera de Diana Santos, que hablará de un viaje de Alaska a Panamá, para dar paso a las 11.15 a la charla “Compass on the road, saltando fronteras”. La programación matinal se completará con juegos populares a partir de las 11.30 horas, teatro musical con Teatro sobre ruedas a las 12.30, y una competición de juegos populares a las 13.30. La música cerrará la programación con los conciertos de Tambores da Lagoa -14.30 y 16.30 horas-, Keepers -15.00- y Broken Peach -17.00-. A mayores, habrá un espacio reservado para la Biblioteca Municipal, que estará operativo el sábado de 11.00 a 13.30 y desde las 16.00 hasta las 20.00 horas, donde se informará sobre los servicios prestados y se mostrará material vinculado a los viajes. Asimismo, se llevarán a cabo propuestas de dinamización, como una con libros que se esconderán en diferentes espacios del festival.