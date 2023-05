Marián Ferreiro apela al orgullo de sus vecinos para que Terra Galega “siga transformando Narón”

El Pazo da Cultura de Narón acogió este viernes el acto de cierre de campaña de Terra Gallega, una cita a la que acudieron numerosos vecinos que quisieron arropar y dar su apoyo a la candidata de la formación a la Alcaldía, Marián Ferreiro.

La también actual regidora aseguró que “en unas horas Terra Galega logrará unos resultados históricos”. Apeló en su intervención Ferreiro al “orgullo de Narón, del que somos y del camino que recorremos hasta llegar hasta aquí y también del que seguiremos construyendo entre todos”. Asimismo, subrayó que “Narón no precisa algo nuevo, precisa más que nunca seguir por el

camino que construimos nosotros y vosotros unidos, con determinación, ilusión y esfuerzo”.

SERVICIOS

Convencida del prometedor futuro que tiene por delante la octava ciudad de Galicia, Ferreiro recalcó que es “una ciudad con calidad de vida, centrada en las personas, dinámica, moderna, atractiva para empresas y para comercios, que apuesta por la humanización

de sus espacios públicos, accesibilidad, eficiencia energética…” Tras la enumeración, la candidata de TEGA aseguró que “somos ya un referente en toda Galicia, es cierto, pero en nuestro ADN está no conformarnos y seguir transformando Narón en la ciudad que todos queremos”, al mismo tiempo que “queremos un Narón que haga realidad a igualdad de oportunidades para todas las personas y que no deje a nadie atrás”.

Las personas, la cultura y el deporte fueron tres de los ejes que abordó Ferreiro en su intervención en la que indicó en el hecho de que “Narón es el motor económico de la comarca, pese a quién le pese, y queremos que así siga siendo”.

Para finalizar su intervención y cerrar la campaña la candidata recordó a los presentes que “cuando un pueblo está orgulloso de sí mismo resulta imparable, por eso nosotros, juntas y juntos el 28 de mayo seremos imparables”, para a continuación “pedir, con orgullo, el voto para Terra Gallega”.

OTRAS INTERVENCIONES

El coordinador local del partido e integrante de la candidatura de Ferreiro, Ibán Santalla, recalcó que en TEGA “solo tenemos que responder ante vosotros, porque sois los nuestros y nuestros jefes no están en A Coruña, en la Diputación, en Santiago o en Madrid y no hay quien desde más arriba quite o ponga candidatos en función de intereses partidistas que poco tienen que ver con Narón”.

Por su parte, el secretario xeral del TEGA, Guillermo Sánchez Fojo, arremetió contra la manera en el que entienden la política otros partidos. Asimismo, en su intervención cargó duramente ante

la desidia de la Xunta y del Gobierno central con la ciudad, “a la que olvidan constantemente en sus presupuestos”.

En el transcurso del acto habló también la candidata Natalia Hermida, que recordó sus inicios en la política local, e hizo hincapié en “la vital importancia de las elecciones municipales para el futuro de Narón, el hecho de que el proyecto de Terra Galega, coherente y sostenible, al tiempo que ambicioso e ilusionante, es el único capaz de continuar con la trayectoria ascendente que lleva Narón y para seguir avanzando a este ritmo, o incluso a más, para lo que precisamos de una mayoría absoluta contundente”.