La marcha a pie que reclama una transición justa completa la segunda etapa entre A Capela y Miño

Por segundo día consecutivo unas 150 personas han realizado un recorrido de unos 21 kilómetros caminando, distancia existente entre lo ayuntamientos coruñeses de A Capela y Miño, en una marcha a pie que reclama una transición ecológica justa y que no se cierre de inmediato la central térmica que la empresa Endesa tiene en As Pontes.

Así, a las 9,30 horas, los viandantes han sido recogidos en la Estación de Autobuses de esta última localidad, para trasladarlos en transporte público hasta el núcleo de As Neves, en A Capela, de donde han partido.

La ruta se ha iniciado sobre las 10,00 horas, por la carretera AC-564, por donde han recorrido unos nuevo kilómetros, atravesando el municipio de Cabanas. Posteriormente han entrado en la carretera N-651, atravesando Pontedeume y llegando a Miño a las 14,45 horas, en donde han sido recibido por el alcalde y en donde han sido agasajados con bebidas y algunos alimentos, realizando también un breve “avituallamiento” en el alto de Campolongo.

Algunos de los participantes al abandonar el nucleo de As Neves, en A Capela - FOTO; Cedida

LLUVIAS INTERMITENTES

En esta segunda jornada de camino a pie el colectivo formado por centenar y medio de personas se han tenido que enfrentar a las inclemencias del tiempo, en donde se han alternado chaparrones fuertes, con cielos cubiertos y la apertura de algunos claros.

La mayoría de los participantes en este acto reivindicativo son los transportistas, que es uno de los colectivos más afectados por la falta de actividad de la central térmica, ya que son ellos los encargados de trasladar en sus trailers el carbón que llega en barco hasta la terminal que Endesa tiene en el puerto exterior de Ferrol, y desde allí llevarlo al parque de carbones existen en la parroquia pontesa de Saa, desde donde es acarreado, unos cuatro kilómetros, a través de cintas transportadoras mecánicas.

Son ya más de siete los meses que este colectivo lleva sin percibir ingresos, quedando ahora ya tan solo los autónomos, ya que los que eran empleados o bien han sido despedidos o en el caso de que su empresa cuente con otra actividad han sido recolocados.

Algunos de ellos llevan hasta cuatro décadas trabajado para la empresa eléctrica, ya que Endesa a pesar de tener su propia mina de lignito a cielo abierto en As Pontes, hoy ocupada por el lago, desde hace muchos años ha importado carbón, primero para ser mezclado con el autóctono, para ofrecer un mayor poder calorífico, y luego pasado a utilizar el importado, tras el cierre de la mina, como único combustible para sus calderas.

RESIGNACIÓN

Y ante la situación generada, algunos de ellos, en declaraciones a Europa Press, aseguran que llevan con gran resignación la situación. “Nos dijeron en marzo que teníamos trabajo por lo menos para diez años más, fue entonces cuando decidí comprar un camión nuevo, por 103.000 euros, y una bañera, por 45.000 euros, para poder afrontar durante este tiempo la carga de trabajo que todos pensábamos que íbamos a tener”, pero con una mirada que se pierde en el horizonte asegura que “a las dos semanas esto se paró, las chimeneas dejaron de humear, lo que al principio fueron semanas se convirtieron en meses, y desde entonces no hay ingresos, pero si obligaciones para pagar el crédito solicitado y concedido”. Con cierto coraje dice que “toda una vida trabajando para ahora tener que acudir mes a mes a esos ahorros que tanto nos ha costado ganar, para pagar un camión que cada vez que lo veo parado me entran ganas de llorar, sin duda alguna somos la parte más perjudicada, pero mientras estamos unidos y hacemos acciones como esta, te evades un poco del problema, pero a veces nos venimos abajo”, ha sentenciado.

DOS ETAPAS MÁS

Este jueves, 12 de diciembre, los participantes serán recogidos de nuevo en la Estación de Autobuses As Pontes, y llevados en autobús hasta Miño, para recorrer de nueve a pie y por la carretera N-651 el tramo que separa este municipio con Bergondo, dejando para la última jornada, la del viernes, día 13, el trayecto entre Bergondo y la ciudad de A Coruña, en donde los participantes se desplazarán ante el Viceconsulado de Italia, situado en el número 13 de la calle Rosalía de Castro, en donde se concentrarán, regresando posteriormente en autobús hacía As Pontes y dando así por finalizada esta nueva acción de protesta que esta convocada por el grupo de crisis, del que forman parte los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, sindicatos, comité de empresa de Endesa, transportistas, comerciantes y empresarios de As Pontes.